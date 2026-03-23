Политолог Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Результаты выборов в земле Рейнланд-Пфальц не стал сенсационным. Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) в западных регионах Германии по-прежнему являются системными партиями. Что касается «Альтернативы для Германии» (АдГ), то она, скорее, набирает вес в восточных землях», – объяснил германский политолог Александр Рар.

Спикер обратил внимание на тенденцию снижения рейтинга СДПГ как партии рабочих и служащих. «Уже несколько лет наблюдается закат этой традиционной силы в Германии. Избиратели перестали ей доверять, рабочий класс голосует за АдГ из протеста против политики нынешнего правительства – ХДС/СДПГ. «Зеленые», которые также считаются левыми, обгоняют социал-демократов», – отметил он.

«В этой связи для канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникает проблема: его партнер по коалиции начинает серьезно сдавать позиции. СДПГ может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние правительства», – предупредил эксперт.

«С моей точки зрения, СДПГ должна позиционировать себя как партия мира, перестать поддерживать только Зеленского на Украине и жестче критиковать Израиль и США за операцию в Иране. В этом случае социал-демократы получили бы существенное приращение избирателей. Но политкорректность и «инквизиция» СМИ не позволят СДПГ стать партией мира», – посетовал Рар.

Ранее партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) одержала победу на выборах в западной земле Рейнланд-Пфальц, набрав 31%. Йенс Шпан, лидер парламентской фракции в Берлине, назвал произошедшее «историческим событием». «Это дает нам импульс для борьбы на федеральном уровне», – добавил он.

Успех отмечается на фоне поражения партнеров Мерца по федеральной коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ), которая заняла второе место с 25,9%. Произошедшее может усугубить кризис в Германии и дестабилизировать федеральное правительство, поскольку партия стремится привлечь на свою сторону остатки левоориентированного электората, пишет Politico.

Однако наибольший прирост голосов получила «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она увеличила свою поддержку более чем вдвое – до 19,5% по сравнению с предыдущими выборами. Согласно соцопросам, партия имеет все шансы одержать победы в нескольких восточных землях на выборах, запланированных на сентябрь. «Избиратели высоко ценят нашу работу в качестве оппозиционной партии. Мы продолжим этот путь, чтобы войти в состав правительства на следующих выборах», – заявила Алиса Вайдель, одна из лидеров АдГ.

Стоит также отметить, что СДПГ потерпела поражение в Мюнхене, проиграв второй тур выборов мэра «Зеленым» с двузначным отрывом. Социал-демократы управляли столицей Баварии на протяжении нескольких десятилетий. В этой связи Ларс Клингбейль, один лидеров партии, уже анонсировал запуск обсуждения кадровых вопросов.