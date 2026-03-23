    Война с Ираном добивает остатки Британской империи
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Демократы в США стали пиариться личными детскими травмами
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции
    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 марта 2026, 14:50 • Новости дня

    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца

    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Теряющая популярность в Германии Социал-демократическая партия может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние федерального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Христианско-демократический союз обошел СДПГ на выборах в земле Рейнланд-Пфальц.

    «Результаты выборов в земле Рейнланд-Пфальц не стал сенсационным. Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) в западных регионах Германии по-прежнему являются системными партиями. Что касается «Альтернативы для Германии» (АдГ), то она, скорее, набирает вес в восточных землях», – объяснил германский политолог Александр Рар.

    Спикер обратил внимание на тенденцию снижения рейтинга СДПГ как партии рабочих и служащих. «Уже несколько лет наблюдается закат этой традиционной силы в Германии. Избиратели перестали ей доверять, рабочий класс голосует за АдГ из протеста против политики нынешнего правительства – ХДС/СДПГ. «Зеленые», которые также считаются левыми, обгоняют социал-демократов», – отметил он.

    «В этой связи для канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникает проблема: его партнер по коалиции начинает серьезно сдавать позиции. СДПГ может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние правительства», – предупредил эксперт.

    «С моей точки зрения, СДПГ должна позиционировать себя как партия мира, перестать поддерживать только Зеленского на Украине и жестче критиковать Израиль и США за операцию в Иране. В этом случае социал-демократы получили бы существенное приращение избирателей. Но политкорректность и «инквизиция» СМИ не позволят СДПГ стать партией мира», – посетовал Рар.

    Ранее партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) одержала победу на выборах в западной земле Рейнланд-Пфальц, набрав 31%. Йенс Шпан, лидер парламентской фракции в Берлине, назвал произошедшее «историческим событием». «Это дает нам импульс для борьбы на федеральном уровне», – добавил он.

    Успех отмечается на фоне поражения партнеров Мерца по федеральной коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ), которая заняла второе место с 25,9%. Произошедшее может усугубить кризис в Германии и дестабилизировать федеральное правительство, поскольку партия стремится привлечь на свою сторону остатки левоориентированного электората, пишет Politico.

    Однако наибольший прирост голосов получила «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она увеличила свою поддержку более чем вдвое – до 19,5% по сравнению с предыдущими выборами. Согласно соцопросам, партия имеет все шансы одержать победы в нескольких восточных землях на выборах, запланированных на сентябрь. «Избиратели высоко ценят нашу работу в качестве оппозиционной партии. Мы продолжим этот путь, чтобы войти в состав правительства на следующих выборах», – заявила Алиса Вайдель, одна из лидеров АдГ.

    Стоит также отметить, что СДПГ потерпела поражение в Мюнхене, проиграв второй тур выборов мэра «Зеленым» с двузначным отрывом. Социал-демократы управляли столицей Баварии на протяжении нескольких десятилетий. В этой связи Ларс Клингбейль, один лидеров партии, уже анонсировал запуск обсуждения кадровых вопросов.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    23 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    @ Bjorn Trotzki /imago-images/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые был зафиксирован полет самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C в небе над Украиной, пишет TWZ.

    На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

    Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

    Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

    Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

    Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

    Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

    Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.

    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    @ Ekaterina Sychkova/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    23 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Диагностическим критерием абдоминального ожирения у мужчин является окружность живота от 94 см, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, утвержденных Минздравом России.

    Измерение производится с помощью сантиметровой ленты в положении стоя при спокойном дыхании, причем лента накладывается строго на уровне пупка, передает РИА «Новости»

    Мужчины с абдоминальным ожирением и избыточной массой тела направляются для углубленного профилактического консультирования и регулярного диспансерного наблюдения в Центр здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Валентин Фадеев предупредил, что число россиян с ожирением может превысить треть населения в ближайшие десять лет при отсутствии изменений в образе жизни. Эксперты отметили, что сбалансированный рацион, спорт и регулярные медицинские осмотры являются надежной стратегией для снижения рисков ожирения.

    22 марта 2026, 16:27 • Новости дня
    Концерты солиста Modern Talking Болена отменили в Литве из-за позиции о России
    @ Michael Kremer/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концерты бывшего участника Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены из-за его высказываний о России, сообщил СМИ.

    Как пишет портал LRT, музыкант и его группа Blue System должны были выступить 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако информация о концертах исчезла с сайтов продажи билетов, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас в разговоре с LRT подтвердил отмену концерта, заявив: «Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене». Операторы по продаже билетов также сообщили изданию, что билеты на концерты Болена реализовываться не будут.

    Причиной отмены, по данным LRT, стали высказывания Болена, появившиеся в интернете. В них артист сожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией, советовал покупать энергоресурсы у России и называл Россию и Германию «командой мечты». Болен также критиковал западные санкции против России, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

    Ранее немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен сообщил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    23 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Трамп предъявил ультиматум Ирану

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент пригрозил нанести удары по электростанциям Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства, сообщает The New York Times.

    Американский лидер на выходных пригрозил уничтожить электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов, передает The New York Times.

    По словам президента США, он готов «стереть» критически важную для миллионов иранцев инфраструктуру в ответ на блокировку пролива. В ответ Тегеран пообещал нанести ответные удары по энергетическим объектам.

    Еще накануне он заявлял о возможности сворачивания военной операции в Иране, но резкая смена риторики связана с ростом напряженности после израильского удара по крупнейшему иранскому газовому месторождению Южный Парс, что спровоцировало скачок мировых цен на нефть.

    Его угроза сблизила американскую позицию с израильской. Если США добиваются от Ирана уступок и ядерной сделки с новым, но лояльным руководством, то Израиль настаивает на полной смене режима и максимальном ослаблении Ирана.

    Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре и точечные ликвидации иранских чиновников направлены на подрыв устойчивости режима и могут привести к его краху. Однако Вашингтон опасается, что подобная стратегия лишь усилит сплоченность оставшегося руководства и отпугнет иранцев от перемен.

    Издание подчеркивает, что позиция президента США остается непоследовательной, однако его последнее заявление может означать переход к более жесткой линии и сближение интересов с Израилем. В условиях роста цен на топливо и давления со стороны союзников по региону, американский президент оказался перед дилеммой: продолжать сдержанную политику или решиться на масштабный удар по Ирану.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в отдельных регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном.

    Иран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы США и пообещал атаковать энергетические объекты, поддерживающие работу военных баз.

    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    @ CERN-PHOTO

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    23 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах мэра во Франции

    @ Social media

    Tекст: Антон Антонов

    В коммуне Арси-сюр-Об в Шампани прошли выборы мэра, на которых Шарль Итлер (Charles Hittler) одержал победу над Антуаном Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Figaro указывала, что борьба происходила между кандидатами с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского.

    Министерство внутренних дел Франции сообщает, что Итлер и возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получили поддержку 40,59% избирателей. Рено-Зелински со своим списком оказался на третьем месте с 27,92%, передает РИА «Новости».

    Второе место занял список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ницце лидер партии «Союз правых за республику» Эрик Сьотти одерживает победу во втором туре выборов мэра. Партия Сьотти является союзниками «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    23 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Газ в Европе резко подорожал на фоне ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открылись у отметки 729,7 доллара, передает РИА «»Новости».

    По данным биржи ICE, к 10.05 мск показатель скорректировался до 726,5 доллара, сохранив рост на уровне 2,6%.

    Восходящая динамика наблюдается с начала месяца и отражает опасения инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке. В четверг, 19 марта, стоимость топлива пробивала отметку в 850 долларов впервые с января прошлого года. По сравнению с концом февраля цена подскочила на 86%.

    Нынешние значения все еще далеки от пиковых показателей энергетического кризиса. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре.

    Европа снова погружается в энергетический кризис на фоне проблем с поставками топлива.

    23 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Спутник показал разрушение Patriot после удара Ирана по базе в Бахрейне
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.

    Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.

    Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.

    Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.

    Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.

    Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.

    Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.

    Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

