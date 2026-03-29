В СПЧ допустили давление на Telegram со стороны третьих стран

Tекст: Ольга Иванова

Руководство Telegram рассматривает возможность согласовать с Россией условия для возобновления полноценной работы мессенджера в стране, передает «Звезда». Об этом сообщил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.

Он пояснил, что переговоры о выполнении российских требований ведутся внутри команды Telegram, однако не уточнил, происходят ли эти обсуждения напрямую с государством или через третьих лиц. «Я знаю, что внутри команды Дурова вопрос о согласовании тех условий, которые Россия выдвигает для разблокировки, ведутся и мессенджер смотрит, какие возможности они могут сегодня предоставить», – отметил Ионов.

Член СПЧ также допустил, что на команду Telegram могут оказывать давление третьи страны, чтобы она не шла на уступки российским властям. Он подчеркнул, что условия, предложенные Россией, считает адекватными и привел в пример Apple, которая уже исполняет аналогичные требования, включая удаление нежелательных приложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы взыскал с мессенджера Telegram 10,5 млн рублей за отказ ограничить доступ к противоправной информации.