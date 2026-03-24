  За ночь над Россией уничтожили 55 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран напугал Америку ответным огнем
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    В Колумбии разбился самолет со 110 военными на борту, половина выжила
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    25 комментариев
    24 марта 2026, 07:53 • Новости дня

    В Запорожье поврежден промышленный объект после серии взрывов

    Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

    Как сообщил Федоров, объект промышленной инфраструктуры был поврежден в Запорожье, который находится под контролем Киева, передает ТАСС.

    «Поврежден <…> объект промышленной инфраструктуры», – заявил Федоров в своем телеграм-канале. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы, а также волонтеры и коммунальные работники.

    В ночь на вторник в Запорожье было зафиксировано несколько взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Запорожье ранее прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

    В январе 2026 года в подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы и была повреждена инфраструктура.

    Весной 2025 года в городе Запорожье уже получил повреждения промышленный объект в результате взрыва.

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    Комментарии (9)
    23 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    ВСУ ударили дронами по пассажирскому автобусу в Брянской области

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки пострадали три человека, которых срочно доставили в больницу для оказания помощи, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Целью атаки стал пассажирский автобус, находившийся в населенном пункте, сообщил в Max Богомаз.

    В результате целенаправленного удара были ранены водитель и два пассажира автобуса. По словам главы региона Александра Богомаза, водитель, несмотря на полученные травмы, сумел самостоятельно вывести транспортное средство в безопасную зону, чтобы избежать повторной атаки.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области пострадали две женщины. В ходе обстрела также были повреждены три многоквартирных дома.

    До этого в селе Поздняшовка Севского района в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала местная жительница.

    Комментарии (6)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    Гладков показал работу спецназа при защите от дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем канале в Max кадры работы спецназа, который защитил его от БПЛА во время визита в село Смородино.

    Спецназ Росгвардии защитил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от атаки беспилотника во время его визита в село Смородино. В своем канале в Mах Гладков опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Росгвардии координируют действия по уничтожению дрона, когда губернатор встречался с местными жителями.

    На записи слышно команду «закрой дверь», после которой раздается стрельба. Позднее спецназ сообщает: «В воздухе детонация. Нормально», подводя итог отраженной атаки. После этого один из сотрудников дает команду «отбой».

    Гладков находился в Смородино 22 марта, где накануне ВСУ нанесли удар по зданию почты и магазину, в результате чего погибли четыре женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии сбил украинский дрон во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино.

    Глава региона сообщил о гибели четырех мирных жительниц в этом населенном пункте в результате вражеской атаки.

    Помощник заместителя губернатора Ольга Медведева заявила о троекратном увеличении числа жертв среди населения области в 2026 году.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Нанесены удары по заставе с франкоговорящими наемниками в пригороде Одессы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Одессы был нанесен удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев заявил: «Фонтанка – прилет по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение – франкоговорящие, но не европейцы», передает РИА «Новости».

    По его словам, наиболее вероятно, что речь идет о наемниках из африканских стран, которые связаны с французским легионом.

    Он отметил, что, скорее всего, наемники были из контингента африканских стран, связанных с французским легионом.

    Накануне Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор пророссийского николаевского подполья заявил, что после удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    Ранее в подполье сообщили, что в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    @ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    После удара ВС России тела офицеров ВСУ вывозили вертолетами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию мощных ударов по тыловым районам противника, уничтожив высокопоставленных командиров в Днепропетровской области, тела которых вывозили вертолетами, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».

    В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.

    Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».

    Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.

    Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожена воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», – говорится в сообщении губернатора в Max.

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. При этом в городе экстренные службы проводят работы в связи с взрывом в многоквартирном доме, причины которого устанавливаются.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 663 беспилотника, 652 ЗРК, 28 430 танков и других бронемашин, 1691 боевая машина РСЗО, 34 020 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 546 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    ВС поразили полигон с техникой НАТО в Черниговской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе поселка Репки в Черниговской области был поражен полигон, где проходили тренировки украинских боевиков с использованием вооружений НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Российские войска нанесли удар по полигону с техникой НАТО в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, объект находился у поселка Репки и располагался на территории бывшей воинской части А-0254, которую сейчас используют подразделения территориальной обороны для тренировок.

    Лебедев сообщил: «Прилет в бывшую в/ч А-0254, которую сейчас использует территориальная оборона для тренировок. В районную больницу свезли около 30 раненых солдат, наиболее тяжелых увезли в Чернигов на шести военных скорых». Он также уточнил, что на этом полигоне украинских бойцов обучали работе с вооружением НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 украинских спецназовцев получили ранения после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум. После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Доброполью и Осколу

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия улучшила позиции и продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск после освобождения населенного пункта Павловка. По его словам, российская армия улучшила свои позиции и продвигается в направлении населенного пункта Доброполье, передают «Вести».

    Пушилин также отметил, что освобождение Александровки позволило подразделениям российских войск продолжить наступление в сторону Оскольского водохранилища.

    Мирные жители Доброполья в ДНР жаловались на тотальное мародерство со стороны украинских военных.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике.

    Российские ударные беспилотники уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro с западной системой РЭБ и украинским экипажем в районе Доброполья.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Удерживавшему полтора месяца огневую точку в ДНР бойцу вручили «Золотую Звезду»

    Tекст: Вера Басилая

    Младший сержант Денис Свиридов из Ростовской области, продержавший в одиночку оборону огневой точки полтора месяца в ДНР, получил медаль «Золотая Звезда» Героя России, сообщили в правительстве Ростовской области.

    Свиридову, уроженцу Ростовской области и младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, торжественно вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России, передает РИА «Новости».

    Церемония прошла в Ростове-на-Дону 21 марта с участием губернатора Дмитрия Водолацкого.

    Герой участвовал в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово. Осенью 2025 года, во время боев за Владимировку в ДНР, Свиридов оказался в окружении, организовал круговую оборону и в течение полутора месяцев удерживал огневую точку в одиночку.

    Боец поделился, что использовал запасную рацию для обмана противника: «Поставил ее за насыпь, а с другой радиостанцией лег с другой стороны. И все, противник подумал, что я там нахожусь, а я у них под носом был. Мой командир по рации объявлял, где кто идет. И в итоге я их всех уничтожил».

    По данным регионального правительства, Свиридов лично уничтожил 25 боевиков, нарушил логистику противника, отразил 27 атак и участвовал в штурме 24 опорных пунктов.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость.

    Комментарии (2)
    23 марта 2026, 13:47 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 19 украинских дронов в шести регионах России

    Tекст: Ольга Иванова

    В утренние часы системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа в разных областях России, включая Курскую и Тульскую.

    В период с 9.00 до 13.00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России в мессенджере Max. По официальной информации, атаки были отражены в шести российских регионах.

    Наибольшее число БПЛА – семь аппаратов – было сбито над Курской областью. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над Тульской областью, два – над Рязанской, еще два – над Белгородской. Два БПЛА были перехвачены над Ленинградской областью, еще один – над Брянской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило, что утром в понедельник над страной нейтрализовали десятки украинских беспилотников самолетного типа. За ночь с воскресенья на понедельник над Россией поразили 249 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевшие на Москву беспилотники сбиты силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще «двух беспилотников, летевших на Москву».

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация в Max сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов, в том числе над Московским регионом.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1275 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли поражение украинским формированиям на нескольких направлениях, уничтожив свыше 1275 бойцов и значительное количество техники, а также склады боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны около Мирополья, Новой Сечи и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Сосновым Бором, Польной, Марьино, Верхней Писаревкой и Старицей.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 245 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Студенка, Новоосиново, Шийковки и Боровой в Харьковской области, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана и Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, танк, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Славянска, Ильиновки, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Новодмитровки в ДНР.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Светлого, Матяшево, Доброполья, Гришино, Белицкого, Приюта и Торского в ДНР, Новоподгородного, Чугуево и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, три бронемашины и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    После удара артиллерии ВСУ по Брянской области ранены два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области пострадали две женщины, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил в Мах Богомаз. По словам губернатора, в результате обстрела ранены две женщины.

    «Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявил Богомаз.

    В результате атаки повреждены три многоквартирных дома. На месте продолжают работу экстренные службы и представители районной администрации. Губернатор отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

    Ранее в селе Поздняшовка Севского района в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала местная жительница.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    У больной раком блогера Лерчек отказал правый глаз

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации