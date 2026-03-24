В Запорожье поврежден промышленный объект после серии взрывов
Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«Поврежден <…> объект промышленной инфраструктуры», – заявил Федоров в своем телеграм-канале. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы, а также волонтеры и коммунальные работники.
В ночь на вторник в Запорожье было зафиксировано несколько взрывов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Запорожье ранее прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
В январе 2026 года в подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы и была повреждена инфраструктура.
Весной 2025 года в городе Запорожье уже получил повреждения промышленный объект в результате взрыва.