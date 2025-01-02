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На Украине заявили о повреждениях в Запорожье после взрывов
Взрывы в Запорожье повредили инфраструктурные объекты
В Запорожской области, контролируемой ВСУ, произошли взрывы, повредившие инфраструктуру, заявил глава запорожской областной государственной администрации, назначенный Киевом, Иван Федоров.
По его словам, в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области произошли взрывы, которые привели к повреждению инфраструктуры, сообщает РИА «Новости». Федоров заявил, что сообщения о разрушении инфраструктуры поступили после ночных взрывов в нескольких населенных пунктах региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о почти 400 взрывах под Запорожьем за сутки. В результате взрыва в городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, была повреждена промышленная инфраструктура. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области ранее зафиксировали 268 взрывов.