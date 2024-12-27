Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, и тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
На Украине заявили о повреждении промышленной инфраструктуры
В результате взрыва в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, была повреждена промышленная инфраструктура, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
В ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв, который вызвал повреждения промышленной инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Федоров указал, что в настоящий момент масштабы разрушений уточняются. Несмотря на это, он не предоставил конкретных данных о том, какие именно промышленные объекты пострадали в результате взрыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА ВСУ.
Напомним, ранее на этой неделе ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также склады ударных беспилотников ВСУ.