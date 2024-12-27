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    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Лукашенко назвал количество комплексов «Орешник» для размещения в Белоруссии
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    ЕС решил ввести санкции против теневого флота России
    Путин высказался о будущем применении «Орешника»
    Вучич обсудил с Зеленским улучшение сотрудничества
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Директор ВОЗ оказался в аэропорту Саны во время удара Израиля
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, и тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    5 комментариев
    27 декабря 2024, 07:46 • Новости дня

    На Украине заявили о повреждении промышленной инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате взрыва в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, была повреждена промышленная инфраструктура, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

    В ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв, который вызвал повреждения промышленной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Федоров указал, что в настоящий момент масштабы разрушений уточняются. Несмотря на это, он не предоставил конкретных данных о том, какие именно промышленные объекты пострадали в результате взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА ВСУ.

    Напомним, ранее на этой неделе ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также склады ударных беспилотников ВСУ.

    26 декабря 2024, 09:26 • Новости дня
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области

    Марочко сообщил о взятии под контроль российскими войсками ключевых опорных пунктов в Загрызово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, взяв под контроль важные опорные пункты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, благодаря грамотным действиям командования российских войск удалось ослабить украинские силы в в Загрызово в Харьковской области, куда зашли ВС России, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что российские военные теперь контролируют важные опорные пункты, ранее удерживаемые украинскими боевиками. Он также указал, что укомплектованность личным составом вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта снизилась ниже 50%, что вынудило украинские подразделения отступать и искать возможности для восполнения потерь.

    Эксперт пояснил, что подобное положение дел создало бреши в обороне украинских войск, которые эффективно использовали российские штурмовые подразделения. В результате, по словам Марочко, российские войска продолжают наступление и занимают стратегически важные позиции в регионе.

    Ранее Марочко заявил, что российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении ВС России на юге Купянска к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области.

    Также сообщалось, что российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    26 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Гигант в ДНР

    Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР

    Российские войска освободили Гигант в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм американское орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты и нацгвардии Украины возле Димитрова, Новоукраинки, Новотроицкого, Надеждинки, Дзержинска, Щербиновки, Петровского, Шевченко и Красноармейска ДНР. Отражены 11 контратак ВФУ.

    Противник потерял более 490 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Малых Проходов и Волчанских Хуторов Харьковской области. ВСУ при этом потеряли более 35 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, двум бригадам теробороны ВСУ рядом с Ковшаровкой, Двуречной, Загрызово, Ивановкой, Боровой Харьковской области, Торским и Тернами ДНР. Отражены пять контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, британское 105-мм орудие L-119, а также американские 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Захист» и «Квертус».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных и бригады теробороны Украины поблизости от Времевки, Зеленого Поля ДНР и Темировки Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и американская 105-мм гаубица М119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новый Труд в ДНР.

    На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, ВС России освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    26 декабря 2024, 12:02 • Новости дня
    Лавров посоветовал Келлогу тщательно изучить Минские соглашения

    Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал Киту Келлогу изучить Минские соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров рекомендовал спецпосланнику Дональда Трампа Киту Келлогу более тщательно изучить Минские договоренности.

    Лавров в ответ на слова Келлога о том, что Россия и Украина пытались договориться в рамках Минских соглашений, но эта попытка провалилась, посоветовал спецпосланнику по Украине избранного президента США Дональда Трампа глубже изучить минские договоренности, передает ТАСС.

    «Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении США», – отметил министр.

    Он также напомнил, что эти соглашения были подписаны лидерами России, Украины, Франции и Германии, и подчеркнул их значимость для евроатлантической безопасности. Лавров подчеркнул, что документы предусматривали учет интересов всех стран и работали над созданием единого пространства от Атлантики до Тихого океана.

    Минские соглашения включают в себя пакет документов, принятых в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Процесс зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть договоренностей.

    Ранее Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали.

    В то время как Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    26 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    В Москве представили новый дрон «Сибирячок»

    В Москве показали дрон «Сибирячок» четвертого поколения с улучшенной камерой

    Tекст: Евгения Караваева

    На московском предприятии презентовали новый разведывательный дрон «Сибирячок» с усовершенствованной полетной камерой и технологичным корпусом, который уже используется в зоне СВО.

    В Москве на одном из предприятий был представлен разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения, передает РИА «Новости».

    Усовершенствованная модель отличается улучшенной полетной камерой и более технологичным корпусом, что делает ее удобной в эксплуатации. По словам начальника производства Евгения (фамилия не называется), новая версия дрона способна долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

    «Сибирячок» уже активно применяется в специальной военной операции, и после отгрузки в подразделения дроны сопровождаются группой поддержки предприятия. Цель – обучение военнослужащих их использованию. Важным аспектом является высокая степень локализации производства, которая превышает 85%. В Москве налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников.

    Евгений отметил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих. Дрон представляет собой малогабаритный коптер, специально разработанный для работы в условиях низкой освещенности и ночью. Он оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет эффективно выполнять задачи при любой погоде и в различных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

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    27 декабря 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские войска форсировали реку Волчья на Украине

    Российские войска продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продвинулись в Волчанске, форсировав реку Волчья, и начали подготовку плацдарма для дальнейшего наступления на Украине.

    Российские военные продвинулись в Волчанске, Харьковской области, сообщает ТАСС. Военнослужащие успешно форсировали реку Волчья, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления. Эти действия были подтверждены военным экспертом Андреем Марочко.

    Марочко отметил, что у Волчанска наблюдается положительная динамика продвижения российских войск. Он сообщил: «Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте...». По его словам, форсирование реки и создание плацдарма важны для будущих операций.

    Кроме того, российские силы продвинулись и в Загрызово, взяв контроль почти над половиной населенного пункта. Эксперт заявил, что командование ВСУ направило резервы в попытке замедлить продвижение, но российские военные успешно удерживают позиции и уничтожили несколько опорных пунктов противника. В Загрызово российские штурмовики зашли в село, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Анновка, а также освободили Елизаветовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» ранее освободили населенный пункт Ильинка.

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    26 декабря 2024, 12:41 • Новости дня
    Лавров объяснил выбор целей на Украине для российских ударов

    Лавров: Москва выбирает цели на Украине исходя из угроз безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз, поступающих в адрес России, включая центры принятия решений в Киеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины», – заявил Лавров, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Российская армия поражает те точки, из которых ведется обстрел российских территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане.

    Лавров подчеркнул, что цели на территории Украины подбираются с учетом угроз, которые они могут представлять для России. В список потенциальных целей входят военные объекты, предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако, по словам министра, атаки на гражданские объекты не входят в правила российской стороны.

    Ранее президент США Джо Байден выразил «негодование» из-за удара Вооруженных сил России по энергосистеме Украины 25 декабря.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет неизменно отвечать на удары по своей территории, как ранее предупреждал президент Владимир Путин.

    Лавров заявил, что Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    26 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ атаковали белгородский поселок, ранены ребенок и его мать

    ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области, ранены ребенок и его мать

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное в Белгородской области ранены восьмилетний ребенок и его мама, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как передает ТАСС, Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал таунхаус.

    Пострадавшие находятся под контролем медиков. Местные власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчина пострадал при налете дронов ВСУ на Белгородскую область. В четверг линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, без электричества остались шесть сел.



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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    26 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году.

    Общаясь с журналистами, Путин заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет приоритетом в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил: «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются».

    Кроме того, Путин подтвердил, что обладает достаточно полной информацией о ходе специальной военной операции, хотя полностью точность данных оценивать затруднительно. «[Информация] полная. Самая – не самая, трудно сказать, но достаточно большая», – добавил он.

    На вопрос о перспективах завершения конфликта с Украиной победой России в 2025 году, президент ответил: «Я в Бога верю, а Бог с нами».

    Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул значительные успехи российских войск в рамках специальной военной операции, отметив их героизм и профессионализм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    26 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 11 американках снарядов РСЗО HIMARS и 56 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 595 беспилотников, 590 ЗРК, 19 972 танка и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 20 010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 509 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также склады ударных беспилотников ВСУ.

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    27 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Украинский суд конфисковал активы журналиста Юрия Кота

    Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы Юрия Кота

    Tекст: Денис Тельманов

    Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации имущества бывшего журналиста Юрия Кота, включая земельные участки и автомобиль.

    Как сообщает ТАСС, Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции о конфискации активов Юрия Кота. В доход государства переданы четыре земельных участка в Житомирской области, три единицы огнестрельного оружия и автомобиль Scoda Octavia. Также конфискованы имущественные права на семь телевизионных проектов.

    Кроме того, конфискована 59% доля в уставном капитале ООО «Золотая фишка» и средства на счетах в коммерческом банке. Министерство юстиции Украины утверждает, что Юрий Кот, проживающий в Москве, активно поддерживает пророссийские взгляды и сотрудничает с российскими СМИ.

    Власти утверждают его причастность к организациям «Бессмертный полк Украины» и «Комитет спасения Украины», которые, по их словам, распространяли «антиукраинскую пропаганду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у певицы Таисии Повалий дом, автомобиль BMW и права на девять песен в связи с обвинениями в коллаборационизме, а украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского.

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    26 декабря 2024, 22:53 • Новости дня
    Число пострадавших от атаки БПЛА в Белгороде увеличилось до трех человек

    Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное возросло до трех, передает РИА «Новости».

    Ранее было известно о двух раненых – восьмилетнем ребенке и его матери. Ребенок получил ушибы и ссадины, его доставили в детскую областную клиническую больницу, а женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода.

    Атака произошла на таунхаус, в результате чего загорелась кровля здания. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

    Позже стало известно, что к числу пострадавших добавилась еще одна женщина, которая обратилась за медицинской помощью с ушибом руки. Ее в данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотником на поселок Разумное в Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама, а Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области.

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