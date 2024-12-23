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ВС России поразили военные аэродромы и склады ударных беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам хранения ударных БПЛА ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и в техники противника в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 14 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38355 беспилотников, 590 ЗРК, 19961 танк и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19953 орудия полевой артиллерии и минометов, 29452 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе ВС России также поразили аэродромы, а также мастерские по сборке беспилотников.