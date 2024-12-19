Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
ВС России поразили аэродромы и живую силу ВСУ в 149 районах
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах, сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 064 беспилотника, 590 ЗРК, 19 844 танка и других бронемашин, 1502 боевые машины РСЗО, 19 822 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 326 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России также поразили военные аэродромы ВСУ и мастерские по сборке беспилотников. А днем ранее российские войска поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах.