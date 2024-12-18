Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и мастерские по сборке беспилотников
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке БПЛА и местам их хранения, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 43 беспилотника самолетного типа.
С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 910 беспилотников, 590 ЗРК, 19 834 танка и других бронемашин, 1501 боевая машина РСЗО, 19 803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 294 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах.
На прошлой неделе также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.