ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и мастерские по сборке беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 43 беспилотника самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 910 беспилотников, 590 ЗРК, 19 834 танка и других бронемашин, 1501 боевая машина РСЗО, 19 803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 294 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах.

На прошлой неделе также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.