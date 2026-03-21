Даванков сообщил о притоке молодежи в партию «Новые люди»

Даванков сообщил о привлечении молодежи в ряды партии «Новые люди»

Tекст: Тимур Шайдуллин

О планах партии «Новые люди» продолжать пополнение своих рядов молодыми политиками сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Владислав Даванков во время шоу «Дайте сказать!».

Он уточнил, что среди новых членов партии есть профессионалы различных сфер, например, стоматолог из Белгорода, который оказывает помощь российским военным на передовой.

Даванков отметил, что медийные личности не входят в число депутатов, а лишь возглавляют отдельные проекты партии и являются ее друзьями. По его словам, они не намерены становиться депутатами.

«Молодежь придет и выскажет свое четкое отношение к тому, какой должна быть Россия! И думаю, что она изменится в лучшую сторону», – подчеркнул Даванков. Он также рассказал о последних инициативах партии.

Ранее руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук отметил, что партия «Новые люди» стала самой эффективной по числу принятых законопроектов.

