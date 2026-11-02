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Минобороны показало зачистку Бариловки бойцами «Севера»
Минобороны показало зачистку освобожденной Бариловки бойцами «Севера»
Военнослужащие группировки войск «Север» занимаются зачисткой и разминированием освобожденной Бариловки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.
«На данный момент наши подразделения занимаются зачисткой и разминированием населенного пункта Бариловка», – заявил командир роты с позывным Шум РИА «Новости» в видеоролике, опубликованном Минобороны.
В ведомстве уточнили, что Бариловку освободили подразделения 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. Благодаря воздушной разведке были получены координаты опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы противника, по которым нанесли удары артиллерия и беспилотники.
Штурмовики после огневого удара стремительно вошли в населенный пункт. Артиллерия оказывала непрерывную огневую поддержку наступающим, поражая цели в Бариловке и за ее пределами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Сум.
Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки «Север» при освобождении Малой Рыбицы в Сумской области.
Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе поселка Хотень под огневой контроль армии России.