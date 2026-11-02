Минобороны показало зачистку освобожденной Бариловки бойцами «Севера»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На данный момент наши подразделения занимаются зачисткой и разминированием населенного пункта Бариловка», – заявил командир роты с позывным Шум РИА «Новости» в видеоролике, опубликованном Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Бариловку освободили подразделения 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. Благодаря воздушной разведке были получены координаты опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы противника, по которым нанесли удары артиллерия и беспилотники.

Штурмовики после огневого удара стремительно вошли в населенный пункт. Артиллерия оказывала непрерывную огневую поддержку наступающим, поражая цели в Бариловке и за ее пределами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Сум.

Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки «Север» при освобождении Малой Рыбицы в Сумской области.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе поселка Хотень под огневой контроль армии России.