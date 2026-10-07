Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Кадыров получил звание почетного архитектора России
Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился звания «Почетный архитектор Российской Федерации» за реализацию крупных градостроительных проектов в республике.
«Я считаю, что главный архитектор этих всех проектов – лично вы. Поэтому у меня почетная возможность представить вам звание «Почетный архитектор Российской Федерации», – сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин на церемонии открытия второй линии района имени Владимира Путина в Грозном, передает ТАСС.
Вице-премьер отметил роль руководителя региона в реализации масштабных строек в республике. По его словам, новый район был задуман, спроектирован и реализован под личным контролем главы региона. Хуснуллин добавил, что по соотношению цены и качества проделанная работа служит одним из лучших примеров для всей страны.
Во вторую линию района имени Путина вошли 38 многоквартирных домов общей площадью около 500 тыс. кв. м жилья, а также пешеходный бульвар имени Ахмата-Хаджи Кадырова протяженностью почти два километра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главу региона наградили орденом имени первого муфтия Российской империи.
В субботу директор Росгвардии Виктор Золотов вручил ему погоны генерала армии. Золотов также получил звание Героя Чечни.