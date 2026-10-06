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Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием
Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.
Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».
«В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.
Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.
Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.
В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.