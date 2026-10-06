Минобороны: Войска получили более 1 млн средств поражения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Согласно плану поставок, в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие», – заявил Санчик, пишет ТАСС.

Кроме того, в войска поступило более 10 тыс. единиц вооружения и техники. В их числе самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, средства ПВО, бронеавтомобили, различные беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

Санчик также добавил, что в сентябре был спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семен Агафонов». В Минобороны подчеркнули, что новые партии танков поставляются с дополнительными комплексами защиты, разработанными с учетом опыта спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минобороны отчиталось о пятикратном росте поставок вооружений в войска.

В апреле ведомство подготовило проект указа об упрощении экспорта вооружения.

В прошлом году Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ.