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Минобороны: Войска получили более 1 млн средств поражения
В сентябре российские войска получили свыше 1 млн средств поражения и более 10 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил заместитель министра обороны Александр Санчик.
«Согласно плану поставок, в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие», – заявил Санчик, пишет ТАСС.
Кроме того, в войска поступило более 10 тыс. единиц вооружения и техники. В их числе самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, средства ПВО, бронеавтомобили, различные беспилотники и наземные робототехнические комплексы.
Санчик также добавил, что в сентябре был спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семен Агафонов». В Минобороны подчеркнули, что новые партии танков поставляются с дополнительными комплексами защиты, разработанными с учетом опыта спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минобороны отчиталось о пятикратном росте поставок вооружений в войска.
В апреле ведомство подготовило проект указа об упрощении экспорта вооружения.
В прошлом году Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ.