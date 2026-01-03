  • Новость часаМИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США нанесли удары по Венесуэле
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Экс-посол США Макфол назвал ошибкой удары по Венесуэле
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    56 комментариев
    3 января 2026, 15:14 • Новости дня

    Первая серия второго сезона сериала «Ландыши» возглавил рейтинг на «Кинопоиске»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале года вышла первая серия второго сезона сериала «Ландыши». Сериал уже возглавил рейтинг популярных проектов на «Кинопоиске».

    Уникальность проекта заключается в том, что все музыкальное сопровождение создали молодые участники арт-кластера «Таврида», сообщается в Telegram-канале «Таврида.АРТ».

    Автором и продюсером саундтреков выступил Илья Аноприев – резидент «Тавриды», работавший и над первой частью сериала.

    Артист поделился своими впечатлениями от работы над второй частью истории и рассказал, как изменится общий тон музыкального сопровождения в сравнении с первым сезоном:

    «Если в первом сезоне музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше глубины. Больше внутренней тишины и больше вопросов, которые герои задают себе и друг другу. Музыка становится взрослее, честнее, иногда даже строже и жёстче. Но при этом она не теряет главного. В ней по-прежнему много любви и надежды», – сказал Аноприев.

    Песни «Поверить» и «Встречная полоса» из первого сезона сериала, также написанные Аноприевым, набрали на музыкальных платформах более 74 млн прослушиваний

    В альбоме уже представлена композиция «Родина», а также песни «Найди меня» и «Никто тебя не ждет» в исполнении проекта «7 Станций». Среди новых треков – «Я тебя найду» от Наталики и две композиции NANSI: «Милый потерпи» и «Про тебя, про меня». Всего для второго сезона были подготовлены десять оригинальных саундтреков, а всего в новых сериях прозвучит около 50 композиций.

    Зрители услышат и любимых артистов из первого сезона, например, Женю Трофимова и «Комнату культуры», Beautiful Boys и NEMIGA, а также новые имена. Одним из ключевых саундтреков второго сезона «Ландышей» станет песня главных героев «Последний вальс» в исполнении Жени Трофимова и NANSI & SIDOROV.

    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (25)
    2 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что беспокойство связано с ростом жертв среди гражданских и разрушением инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, из-за продолжающихся нападений на Украине и в России, передает РИА «Новости».

    Он отдельно отметил, что у ООН «нет возможности проверить детали атаки в Хорлах из-за отсутствия доступа к региону».

    Представитель ООН подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. «Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – сказал Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила. По словам главы региона, исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить этот теракт.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 13:30 • Новости дня
    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Российские дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    «Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без внешнего вмешательства», – сказано в заявлении. Россия подтверждает свою солидарность с народом Венесуэлы и поддерживает боливарианское руководство страны в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет.

    Кроме того, Москва поддержала позицию властей Венесуэлы и других стран Латинской Америки о необходимости немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    МИД России сообщал об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.

    Комментарии (17)
    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    Комментарии (9)
    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Сальдо: Один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила
    Сальдо: Один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила
    @ Даниил Михайлов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кафе и отель в селе Хорлы Херсонской области подверглись атаке тремя украинскими беспилотниками, один из которых содержал боезаряд массой около 20 килограммов тротила, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Губернатор в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что первый дрон упал примерно за десять минут до полуночи по московскому времени, передает ТАСС. Осколки практически не повредили здание, и собравшиеся гости не сразу осознали произошедшее.

    Во время начала новогоднего обращения президента России Владимира Путина прилетел второй беспилотник, который, по словам Сальдо, был снаряжен осколочным зарядом весом около 20 кг тротила. Он заметил, что для небольшого кафе такая мощность является очень значительной.

    После того как люди начали выбегать на улицу уже в новом году, последовал третий удар. Сальдо подчеркнул, что атака была спланирована «самым циничным, фашистским способом».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Сальдо ранее сообщил, что исполнителями теракта могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 17:36 • Новости дня
    В ООН призвали расследовать удар по Хорлам в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило обеспокоенность в связи с ударами по населенному пункту Хорлы в Херсонской области.

    В организации призвали провести быстрое, беспристрастное и эффективное расследование обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    «Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права», – говорится в сообщении УВКПЧ ООН в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт в Хорлах.

    Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Сербский гражданин получил ранения при атаке ВСУ на Хорлы

    Сальдо: Сербский гражданин получил ранения при атаке ВСУ на Хорлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Сербии оказался среди пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе в поселке Хорлы Херсонской области.

    Губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live» уточнил, что у иностранца диагностированы легкие осколочные ранения, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, большинство присутствовавших в заведении были местными жителями, гости из других населенных пунктов пока уточняются. Среди них были и жители райцентра Каланчак.

    Губернатор добавил, что судмедэксперты продолжают опознавать погибших, процедура проходит с помощью анализа ДНК. Сальдо поблагодарил всех, кто выразил соболезнования и предложил помощь, подчеркнув единство общества в момент трагедии. «Почти вся страна выражает соболезнования, предлагает помощь. Огромнейшая благодарность», – сказал он.

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Сообщалось, что женщина, пострадавшая после теракта в селе Хорлы и доставленная в реанимацию Джанкойской центральной районной больницы, скончалась.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, атака была задумана именно накануне Нового года. «Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год», – заявил Сальдо в эфире «России 1».

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    58 комментариев

    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

    Ранее Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    МИД России анонсировал заявление из-за агрессии США против Венесуэлы

    Захарова: МИД выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Венесуэлы, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова подтвердила планы опубликовать позицию России на фоне заявлений властей Венесуэлы о действиях США, передает ТАСС.

    «В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», – сообщила дипломат.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Сообщалось, что взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 17:00 • Новости дня
    Беспилотную опасность объявили в Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность, соответствующее предупреждение появилось в приложении МЧС России.

    В экстренном сообщении жителей региона призвали не находиться на открытых участках улиц, а также проследовать в помещения и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    «В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» – говорится в сообщении.

    Ранее в пятницу в Коми объявили режим беспилотной опасности.

    Минувшей ночью средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Власти Херсонской области сообщили о единоразовой выплате для пострадавших в Хорлах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало прием документов от жителей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в поселке Хорлы, для оформления единоразовой выплаты.

    В ведомстве подчеркнули, что гражданам будет оказано содействие в сборе всех необходимых документов

    «Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействия в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минтруда Херсонской области. Для этих целей открыта горячая линия, а также определены адрес и приемные дни, куда можно обратиться лично.

    Администрация региона также уточнила размеры выплат. Пострадавшие при ударе могут рассчитывать на помощь в размере от 250 тыс. до 700 тыс. рублей, в зависимости от категории причиненного ущерба, передает ТАСС. Для семей, потерявших близких из-за атаки, предусмотрены выплаты до 1 млн рублей на одну семью.

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:46 • Новости дня
    В Швейцарии назвали атаку на резиденцию Путина саботажем переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области – это провокация со стороны Киева и его союзников, которая направлена на срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского кризиса, заявил депутат парламента Женевы Ги Меттан.

    По мнению швейцарского политика, нападение стало очередной попыткой провокации, которую, как он выразился, Украина и поддерживающие страны предпринимают каждый раз, когда переговоры между Москвой и Вашингтоном начинают двигаться вперед, передает ТАСС.

    «Украина выступает против любого компромисса по важным пунктам урегулирования, таким как судьба восточных территорий, численность вооруженных сил, вступление в НАТО и гарантии безопасности», – отметил он.

    Меттан подчеркнул, что любой прогресс по этим вопросам тут же становится объектом попыток саботажа. Он также отметил, что подобные провокации включают в себя не только действия на линии соприкосновения, но и ситуацию с обнаружением беспилотников в небе Польши и некоторых других европейских стран.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    58 комментариев

    Ранее Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Киевский режим использовал при атаке 91 ударный дрон.

    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:20 • Новости дня
    Мишустин поручил создать ГИС «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России будет создана единая платформа сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы «Антифрод».

    Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками будет федеральный оперативный штаб, предложения по его формированию должны быть подготовлены к 2 марта 2026 года.

    К 3 августа 2026 года власти разработают стратегический документ по противодействию кибермошенничеству. «В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной», – сообщила пресс-служба кабмина. Промежуточный доклад по подготовке документа запланирован к 12 мая 2026 года.

    Премьер-министр также поручил рассмотреть меры по усилению борьбы с дропперами и усилению ответственности операторов связи и банков при случаях кибермошенничества. В перечне мер – активизация обмена данными между банками, операторами связи, цифровыми площадками и ведомствами через ГИС «Антифрод», а также установление солидарной ответственности между операторами связи и кредитными организациями при непринятии мер противодействия.

    Проработать пакет мер по защите граждан и борьбе с кибермошенниками необходимо до 10 апреля 2026 года, с представлением промежуточного доклада правительству до 10 февраля того же года. Эти решения стали итогом стратегической сессии по противодействию цифровым преступлениям, проведенной 17 декабря 2025 года.

    Ранее в МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Посол объявил о продолжении работы российского посольства в Венесуэле

    Посол Мелик-Багдасаров: Посольство России в Венесуэле продолжает работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники российского посольства в Венесуэле продолжают работу в полном составе и выполняют все государственные задачи, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    Он отметил, что над отдельными районами Каракаса наблюдается дым, однако российское посольство не пострадало, передает ТАСС.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов. Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Перейти в раздел

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Перейти в раздел

    США нанесли удары по Венесуэле

    В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации