Завершилась совместная с РЖД акция «Своих не бросаем!» для ветеранов СВО

Более 2 300 ветеранов спецоперации на Украине, их родных и семей погибших героев приняли участие в 12 железнодорожных турах по России, организованных фондом «Защитники Отечества» и РЖД.
Завершилась ежегодная всероссийская акция «Своих не бросаем!», которую проводил фонд «Защитники Отечества» совместно с компанией РЖД, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Проект стартовал 3 февраля с поездки в Великий Устюг и завершился 7 сентября железнодорожным туром по Золотому кольцу.
В 2025 году для ветеранов спецоперации на Украине и семей погибших подготовили 12 рейсов по шести маршрутам. В путешествия отправились более 2300 человек из 76 регионов. Для участников были организованы экскурсии, интерактивы и тематические программы в городах остановок.
Статс-секретарь и председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что главная задача – помогать быстрее возвращаться к мирной жизни, а поездки с культурной и просветительской программой имеют терапевтический эффект. Генеральный директор «РЖД Тур» Роман Бараковских отметил важность поддержки и объединения людей благодаря проекту.
Пассажирам предоставили комфортабельные условия в поездах-отелях, а на память о поездках путешественники получили сувениры и множество положительных эмоций. За три года реализации проекта в поездках по России приняли участие 10 600 человек.