Хуситы атаковали израильские аэропорты Бен-Гурион и Рамон дронами

Йеменские хуситы применили беспилотники для атак на израильские аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне.
Вооруженные силы, созданные йеменским движением «Ансар Аллах», нанесли удары по израильским целям, сообщает ТАСС. Атаке подверглись аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон возле Эйлата, а также важный объект в городе Димона.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил: «Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил второй день подряд проводят военные операции, в ходе последней они атаковали аэропорт Лод, аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше и важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников».
Выступление Сарии транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. Официальных подтверждений информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля перехватила три беспилотника, два из которых находились за пределами национального воздушного пространства. Заместитель пресс-секретаря хуситского движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил, что обвинения йеменских властей в производстве химического оружия хуситами не соответствуют действительности. Советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил о намерении реагировать на любые попытки применения хуситами химического оружия против граждан страны.