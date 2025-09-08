Tекст: Валерия Городецкая

В своей колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» Медведев напомнил, что до 1944 года финны предоставляли кригсмарине стратегическую военно-морскую базу в Лиинахамари, откуда совершались нападения на арктические конвои с ленд-лизом для СССР, передает ТАСС.

«Задумываются ли британцы, возлагая цветы к мемориалу участникам северных конвоев на острове Хой в Северной Шотландии, или американцы – к такому же монументу в Портленде в штате Мэн, что герои-соотечественники погибли в том числе и по вине нынешних финских союзников по НАТО?» – заявил Медведев.

Политик также подчеркнул ожесточенность боевых действий со стороны Финляндии против СССР, в частности, использование финских аэродромов для налетов люфтваффе на Ленинград, наступление финских войск к реке Свирь и оборону Дороги жизни на Ладожском озере. Он отметил, что финны участвовали в артиллерийских обстрелах Ленинграда и Петрозаводска, а также совершали удары по советским аэродромам на исходе блокады. По словам Медведева, версия о «благородном запрете» Маннергейма наносить удары по Ленинграду не подтверждена серьезными историческими исследованиями. Также Медведев указал, что финские войска оказывали давление на город вплоть до лета 1944 года.

Ранее Медведев обвинил Финляндию в развязывании Второй мировой войны.