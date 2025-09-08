Медведев: Финляндия ответственна за развязывание Второй мировой, как и Германия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев заявил, что Финляндия как государство-сателлит Третьего рейха несет ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с Германией, передает ТАСС.

В своей колонке он отметил: «Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия». Медведев подчеркнул, что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не имеет срока давности, а историческая дистанция не влияет на квалификацию этих преступлений.

Политик напомнил о резолюции Генассамблеи ООН 96 (I) 1946 года, согласно которой геноцид признавался преступлением еще до принятия соответствующей конвенции в 1948 году. Он также привел пример колониальных преступлений Германии в начале XX века, признанных геноцидом спустя десятилетия, и отметил: право на справедливость жертв сохраняется независимо от времени.

Медведев обратил внимание, что финские ВВС убрали свастику со своего флага только в 2020 году, а с флагов частей – лишь в августе 2025 года, сославшись на внешнее давление. По его словам, современные финские власти «грубо попирают» исторические и правовые основы своих отношений с Россией, в том числе положения Парижского мирного договора 1947 года и двустороннего Договора об основах отношений 1992 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что экономика России готова к возможному новому пакету западных санкций. Медведев призвал помнить, что действия европейских политиков во многом обусловлены русофобией. Он также подчеркнул, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен руководствуется предвзятостью и антироссийскими настроениями.