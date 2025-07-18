Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен

Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии

Политолог Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО

Tекст: Анастасия Куликова

«Новый договор о дружбе между Британией и Германией преследует сразу несколько целей. Однако наиболее важная причина его возникновения: присутствие понимания у европейцев того, что НАТО слабеет из-за дистанцирования США от Европы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

«Вашингтон берет изоляционистский курс, и политики Старого света боятся, что американцы откажутся их защищать. Поэтому Лондон и Берлин создали свой оборонный союз, который со временем, по их задумке, заменит старый блок НАТО. Предполагается, что к новому объединению постепенно будут присоединяться другие страны континента», – добавил собеседник.

При этом станет ли союз Лондона и Берлина фундаментом новой системы европейской безопасности зависит от того, какие государства к нему примкнут, уточнил эксперт. «Отнюдь не все собираются это делать. Если страны Северной Европы могут изъявить подобное желание, то Южной Европы – вряд ли», – рассуждает Рар.

«Кроме того, важным моментом станет позиция Штатов относительно происходящего. Сомневаюсь, что американцы будут поощрять создание параллельных Североатлантическому альянсу структур», – уточнил аналитик.

«Как бы то ни было, врагом европейцев обозначена Москва. Оборонный союз Германии и Британии направлен сегодня в первую очередь против России», – указал политолог. Он добавил, что Фридрих Мерц и Кир Стармер в соглашении также выступили против массовой миграции из стран Глобального Юга.

«Двухсторонний договор Германии и Британии обозначает стремление Лондона, несмотря на Brexit, объединиться с ЕС. Лондон будет участвовать в вопросах милитаризации Европы, а также в случае ухода США вместе с Францией раскроет «ядерный зонтик» над западной и восточноевропейской частью континента. Разговоры об этом уже ведутся», – заключил Рар.

В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Британией. «Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», – сказал лидер ФРГ на церемонии подписания.

В документе подчеркивается стратегическое партнерство Лондона и Берлина на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России. В канцелярии британского премьера сообщили, что страны в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше двух тыс. км.

Соглашение также предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

Напомним, неделей ранее Стармер принимал в Лондоне президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда политики подписали декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания. Елисейский дворец сообщал, что соглашение нацелено на совместную работу по защите европейских стран в случае «экстремальных угроз».