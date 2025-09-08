В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Подполье сообщило о поражении складов ВСУ и баз наемников
Подполье сообщило о массированных ударах по пунктам размещения наемников ВСУ
В результате серии ударов по различным регионам на Украине были поражены склады, цеха по производству беспилотников и пункты размещения иностранных наемников, отмечены массовые отключения электроэнергии в Киеве после атаки на Трипольскую ТЭС,сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Склады, цеха по производству беспилотников и пункты временного размещения иностранных наемников на Украине были поражены ударами в различных регионах страны, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, в Сумской области уничтожаются небольшие группы и передвижения до их объединения, а в Черниговской области удары были нанесены по цехам БПЛА и лагерям.
В Днепропетровске, по информации Лебедева, атакованы склады, обогатительные фабрики и пункты временного размещения с иностранными наемниками. Он отметил, что такая операция одновременно направлена против логистики и «потенциальных попыток прорыва», что, по его словам, должно замедлить, деморализовать и сломать систему противника.
Также Лебедев сообщил, что по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) в районе Киева был нанесен удар. «Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов», – приводит его слова агентство.
Трипольская ТЭС – крупнейшая электростанция Киевской области, введена в эксплуатацию в 1969 году. Она обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области и ранее генерировала около 57% всей энергии, потребляемой промышленными предприятиями региона.
В результате удара в столичном регионе произошли значительные перебои с электричеством.
Напомним, накануне подполье заявило об ударах по двум аэродромам на Украине. Ранее подполье сообщило о поражении баз ВСУ с наемниками под Одессой.