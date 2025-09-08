Подполье сообщило о поражении складов ВСУ и баз наемников

Подполье сообщило о массированных ударах по пунктам размещения наемников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Склады, цеха по производству беспилотников и пункты временного размещения иностранных наемников на Украине были поражены ударами в различных регионах страны, передает РИА «Новости».

По словам Лебедева, в Сумской области уничтожаются небольшие группы и передвижения до их объединения, а в Черниговской области удары были нанесены по цехам БПЛА и лагерям.

В Днепропетровске, по информации Лебедева, атакованы склады, обогатительные фабрики и пункты временного размещения с иностранными наемниками. Он отметил, что такая операция одновременно направлена против логистики и «потенциальных попыток прорыва», что, по его словам, должно замедлить, деморализовать и сломать систему противника.

Также Лебедев сообщил, что по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) в районе Киева был нанесен удар. «Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов», – приводит его слова агентство.

Трипольская ТЭС – крупнейшая электростанция Киевской области, введена в эксплуатацию в 1969 году. Она обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области и ранее генерировала около 57% всей энергии, потребляемой промышленными предприятиями региона.

В результате удара в столичном регионе произошли значительные перебои с электричеством.

Напомним, накануне подполье заявило об ударах по двум аэродромам на Украине. Ранее подполье сообщило о поражении баз ВСУ с наемниками под Одессой.