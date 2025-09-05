Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Подполье сообщило о поражении баз ВСУ с наемниками под Одессой
В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.
Места дислокации украинских военных, которых обучали иностранные наемники, были поражены ударами в Одесской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы… Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы», – заявил РИА «Новости» Лебедев.
Он уточнил, что после ударов были зафиксированы десятки погибших, среди которых оказались и иностранные наемники. Для эвакуации раненых и погибших к месту происшествия направлялись вертолеты.
Напомним, в конце августа представитель подполья Лебедев заявил, что под Киевом были ликвидированы иностранные военные.
До этого пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.