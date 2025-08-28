Представитель подполья Лебедев сообщил о ликвидации иностранных военных под Киевом

Tекст: Мария Иванова

В результате серии ударов в Киевской области было уничтожено большое количество военных ВСУ, включая иностранных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Он заявил: «Киевская область: Киев и окрестности, Ирпень, Бучанский, Белоцерковский, Бориспольский и Броварский районы, Васильков – 30 эпизодов, многократные серийные удары, гибель военных в большом количестве, в том числе иностранных зафиксирована».

Лебедев отметил, что удары наносились по ряду областей Украины, в том числе по полигонам, авиабазам и лагерям в Черниговской области. Также сообщается об ударах по ключевым позициям ВСУ и складам на территории Донецкой области, которая контролируется Киевом, а также по местам базирования военных в Херсонской области.

В других регионах, таких как Запорожская, Полтавская и Черкасская области, поражены склады, аэродромы, полигоны с техникой НАТО и транспортные узлы, а также тренировочные объекты украинских военных. В Хмельницкой и Винницкой областях удары пришлись по местам ремонта тяжелой техники, аэродрому и логистическим пунктам ВСУ.

В Днепропетровской области, по словам Лебедева, удары были нанесены по логистике, промышленным объектам и полигону в Днепропетровске, Каменском, Кривом Роге и Самаровском районе. Подполье утверждает, что все атаки были направлены на военные объекты и инфраструктуру, связанную с ВСУ и их союзниками.

Накануне пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.