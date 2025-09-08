В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами – полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением после ночных взрывов
Взрывы в районе Трипольской ТЭС вызвали перебои с электроснабжением в Киеве
В результате ночных взрывов в районе Трипольской ТЭС, крупнейшей теплоэлектростанции Киевской области, в Киеве и пригородах зафиксированы перебои с электроснабжением.
Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киеве и Киевской области после серии взрывов в районе Трипольской тепловой электростанции, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». В ночь на понедельник местные жители слышали взрывы рядом с ТЭС, после чего возникли проблемы с подачей электричества в ряде районов столицы и области.
Трипольская ТЭС считается крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Военная администрация региона также сообщала о взрывах, которые раздавались в течение ночи.
Позже Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение одного из объектов теплогенерации в Киевской области. В ведомстве заявили: «В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий». Прямо название станции не уточнялось, однако украинские СМИ связывают инцидент именно с Трипольской ТЭС.
Напомним, накануне Минобороны России опровергло нанесение удара по зданию кабинета министров на Украине в Киеве.
Как отмечали эксперты, здание кабинета министров Украины пострадало в результате работы украинских средств противовоздушной обороны.