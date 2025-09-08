  • Новость часаВ деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами – полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    8 сентября 2025, 08:31 • Новости дня

    В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением после ночных взрывов

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных взрывов в районе Трипольской ТЭС, крупнейшей теплоэлектростанции Киевской области, в Киеве и пригородах зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киеве и Киевской области после серии взрывов в районе Трипольской тепловой электростанции, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». В ночь на понедельник местные жители слышали взрывы рядом с ТЭС, после чего возникли проблемы с подачей электричества в ряде районов столицы и области.

    Трипольская ТЭС считается крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Военная администрация региона также сообщала о взрывах, которые раздавались в течение ночи.

    Позже Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение одного из объектов теплогенерации в Киевской области. В ведомстве заявили: «В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий». Прямо название станции не уточнялось, однако украинские СМИ связывают инцидент именно с Трипольской ТЭС.

    Напомним, накануне Минобороны России опровергло нанесение удара по зданию кабинета министров на Украине в Киеве.

    Как отмечали эксперты, здание кабинета министров Украины пострадало в результате работы украинских средств противовоздушной обороны.

    7 сентября 2025, 18:04 • Новости дня
    @ dsns_telegram

    Tекст: Олег Исайченко

    Обвинения России в ударе по зданию правительства Украины в Киеве беспочвенны. Эта атака не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения. Судя по характеру разрушений, офис кабмина стал жертвой работы украинской ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Банковой обвинили российскую сторону в эскалации конфликта.

    «Наиболее вероятная версия пожара в здании кабмина Украины – это падение сбитого БПЛА или удар сошедшей с траектории ракеты украинской ПВО. Их мощность и специфика воздействия как раз соответствуют характеру и масштабу разрушений. При этом, например, взрыв 50-килограммовой боевой части беспилотника тоже привел бы к подобному урону, но вряд ли вызвал такой пожар» – пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

    «Версии же об ударе ракетами «Искандера» или «Кинжалом» совершенно неправдоподобны. Они бы разрушили несколько этажей, а не вынесли две оконные рамы. К тому же подобная атака совершенно не имеет смысла для России ни с военной, ни с политической точек зрения», – продолжил собеседник.

    «Если бы Москва хотела ликвидировать кого-то из украинского правительства, она бы это сделала куда более эффективными методами. Да и местоположение самого Зеленского ни для кого не секрет. Поэтому попытки Киева выдать все это за покушение на первых лиц Украины или за эскалацию конфликта просто беспочвенны», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате российской атаки было повреждено здание кабинета министров в Киеве, на верхних этажах произошел пожар. Он обвинил Москву в «затягивании войны» вместо «реальной дипломатии». «Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – добавил он.

    Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «серьезной эскалацией». К тушению пожара были привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдалось плотное задымление, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    В свою очередь блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале указал на важность того, что Россия прорвала защищенный мощнейшими кольцами ПВО правительственный квартал в Киеве.

    На фоне обвинений Киева Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

    Среди атакованных целей были промышленные предприятия «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – акцентировалось в сообщении.

    7 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    @ vitalii_maletskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночной взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области, сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця»).

    В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

    По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 02:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией

    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «побеждает» Россию, если та лишила киевский режим контроля не над всей территорией страны.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Москва якобы стремится взять под свой контроль всю территорию Украины. По его версии, это и должно считаться победой России, а пока этого не произошло, «победа на стороне» киевского режима, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    При этом Зеленский хочет вести переговоры о территориях только лично с Путиным. Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные украинским Совбезом, на него не распространяются.

    Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Зеленский отказался приехать. Путин подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.


    7 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    @ svyrydenkoy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.

    По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.

    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    8 сентября 2025, 00:07 • Новости дня
    Ребенок и пятеро взрослых пострадали в результате атаки ВСУ на парк в Донецке
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии», – сообщил Пушилин в Telegram.

    Пушилин рассказал, что они пострадали при атаке украинского ударного БПЛА на парк «Гулливер». «Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения; пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», – сообщил Пушилин. Они получают необходимую медицинскую помощь. Пушилин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате обстрела повреждены шесть жилых зданий и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждения получили два автомобиля. Со стороны ВСУ было совершено 15 атак, применялись ствольная артиллерия и ударные беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский БПЛА нанес удар по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка было повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    8 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что получило видеозапись, на которой глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждают взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Как подчеркивает Aydinlik, публикуя видео, издание пока не получило подтверждение подлинности видеозаписи независимой экспертизой, передает РИА «Новости».

    На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американского сенатора и других лиц в украинских делах. Речь идет о передаче денег в обмен на содействие в поставках вооружений.

    «Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США», – пишет Aydinlik.

    Издание указывает, что Ермак говорит о «выплате денег сенатору за продвижение частных интересов». При этом отмечается, что «двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику».

    По информации газеты, в ходе беседы называются также имена «Рената» и «Бени», которые могут относиться к бизнесмену Ренату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) занимает одну из самых жестких антироссийских позиций в США. При этом он заявлял, что конфликт на Украине может закончиться до Рождества.

    8 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о «победе» Украины, напомнила о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

    Захарова разместила в Telegram цитату из песни: «Все хорошо, прекрасная маркиза,/ Дела идут и жизнь легка,/ Ни одного печального сюрприза,/ За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – процитировала Захарова, опубликовав также видео с клипом на эту песню.

    Песня была написана на французском языке в 1935 году Полем Мизраки, а позже переведена на русский поэтом Александром Безыменским. Утесов впервые исполнил эту композицию в дуэте со своей дочерью Эдит, после чего она стала широко известной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Украина «побеждает» Россию, пока киевский режим утратил контроль не над всей территорией страны.

    7 сентября 2025, 10:58 • Новости дня
    Пожар охватил более 1 тыс. кв. м. здания кабмина Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар в здании кабмина на Украине распространился на более 1 тыс. кв. метров, а к его ликвидации привлечены сотни спасателей и спецтехника, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

    По его словам, пожар в здании кабинета министров Украины в Киеве охватил более 1000 квадратных метров, передает РИА «Новости». Клименко сообщил, что спасатели локализовали возгорание и продолжают его тушение. По его словам, в операции участвуют более 400 спасателей, более 100 единиц техники, а также пожарные вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты задействовали для тушения пожара в здании кабинета министров на Украине. Здание кабмина в Киеве загорелось после падения беспилотного летательного аппарата.

    7 сентября 2025, 22:10 • Новости дня
    @ Официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на парк «Гулливер» в Донецке пострадали, по предварительной информации, четыре мирных жителя, в том числе дети, сообщили в оперативных службах.

    «Предварительно, четверо раненых», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Ранее в оперативных службах указывали, что «удар пришелся именно туда, где гуляли семьи с детьми». «Многолюдный парк, – сообщили в оперативных службах. – Среди пострадавших, предварительно, есть дети».

    По данным РИА «Новости», ВСУ провели три атаки на недавно открытый парк в Калининском районе Донецка.

    В оперативных службах рассказали, что также был атакован дом в Красногвардейском районе Макеевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецке вечером произошли взрывы. В небе над городом также наблюдалась активность беспилотников.

    8 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский милитаризм мешает процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, которое дал в ходе Восточного экономического форума.

    Песков подчеркнул, что европейские страны выбрали «достаточно оголтелую позицию». В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

    «Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны – это оголтелый европейский милитаризм», – заявил Песков.

    По его мнению, подобная позиция европейских государств не помогает решению конфликта, а наоборот, мешает урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина увеличивается число государств, которые начинают понимать российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального ежа (дикобраза), которого не сможет переварить никакой противник».

    7 сентября 2025, 10:50 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по двум аэродромам на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов были поражены объекты на аэродромах Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области, сопровождавшиеся взрывами и детонацией, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины были нанесены удары, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Одессе удары пришлись по порту, военной части, порту Визирка и непосредственно по аэродрому Школьный. В Хмельницкой области атака затронула аэродром Староконстантинов, в том числе арочные укрытия для самолетов.

    Координатор отметил, что на месте ударов фиксировались взрывы с детонацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Здание кабмина в Киеве загорелось после падения БПЛА. Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге.

    8 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».

    Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.

    Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.

    Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.

    8 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе

    Tекст: Антон Антонов

    Испытания системы модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с безэкипажными катерами прошли в Финском заливе при участии представителей ВМФ России, сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич» (Санкт-Петербург).

    Российские специалисты разработали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами, передает ТАСС.

    «При прохождении по системе модульных специальных заграждений «Аурелия» безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем, она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», – сообщили в организации.

    Каждый модуль системы имеет длину 10 м и ширину 3 м. В его состав включены плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для установки на воде у стратегических объектов, чтобы создавать защитную зону от атак как беспилотных, так и пилотируемых катеров.

    Новую систему «Аурелия» представили на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде, который проходит с 6 по 7 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применяет безэкипажные катера-камикадзе против российского Черноморского флота. Российские военные уничтожили в устье Дуная украинский средний разведывательный корабль «Симферополь» с помощью быстроходного БЭК. Это стало первой подобной операцией для российских войск.

    7 сентября 2025, 21:22 • Новости дня
    В Донецке прогремела серия взрывов

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером в Донецке произошли взрывы, а в небе наблюдалась активность беспилотников.

    По данным корреспондента ТАСС, вечером 7 сентября в Донецке была отмечена серия взрывов. В небе над городом наблюдалось движение беспилотных летательных аппаратов, что привело к активации системы противовоздушной обороны.

    Сведения о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент уточняются. Официальные заявления местных властей пока не поступали. За ситуацией продолжается наблюдение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Дунайка Грайворонского района Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
