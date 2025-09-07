Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства заявили, что 7 сентября Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по объектам, связанным с производством и использованием беспилотников, а также по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях страны.

В сообщении уточняется, что среди пораженных целей оказались промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине Киева и логистическая база «СТС-ГРУПП» на юге города. Все обозначенные объекты были успешно поражены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В Минобороны особо подчеркнули: «По другим объектам в границах Киева удары не наносились».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.