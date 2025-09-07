ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ испытывают дефицит личного состава в районе Константиновки, передает РИА «Новости». «Вестер» сообщил, что украинские подразделения массово отступают из лесополос на тыловые позиции, стараясь избежать прямых боестолкновений с российскими военными. По его словам, отряд «Русь» после освобождения Часова Яра продвинулся более чем на километр в сторону Константиновского рубежа и занял ряд опорных пунктов, несмотря на подготовленную оборону ВСУ.

«Они избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах», – заявил «Вестер».

Он добавил, что украинская сторона пытается контратаковать малыми группами ранее утраченные позиции, однако такие попытки не приводят к успеху: ВСУ несут серьезные потери и не могут вернуть утраченные участки.

Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих города были освобождены российскими войсками в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. ВС России ранее взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».