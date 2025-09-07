В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
В нескольких городах Украины, произошли взрывы, Кременчуг в Полтавской области частично остался без света, сообщают украинские СМИ.
В Кременчуге прогремели десятки взрывов, передает ТАСС.
Также сообщается о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге.
Взрывы прозвучали несколько раз за ночь в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА «Новости».
В регионах Украины действует воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уже сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепре (Днепропетровске) и Харькове.