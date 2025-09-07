В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
Вертолеты ликвидируют пожар в здании кабинета министров Украины
Здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).
В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.
По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ