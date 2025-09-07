Вертолеты ликвидируют пожар в здании кабинета министров Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.

По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.