Подполье сообщило об ударах по двум аэродромам на Украине
В результате ударов были поражены объекты на аэродромах Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области, сопровождавшиеся взрывами и детонацией, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины были нанесены удары, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, в Одессе удары пришлись по порту, военной части, порту Визирка и непосредственно по аэродрому Школьный. В Хмельницкой области атака затронула аэродром Староконстантинов, в том числе арочные укрытия для самолетов.
Координатор отметил, что на месте ударов фиксировались взрывы с детонацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Здание кабмина в Киеве загорелось после падения БПЛА. Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге.