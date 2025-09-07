Подполье сообщило об ударах по двум аэродромам на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины были нанесены удары, передает РИА «Новости».

По словам Лебедева, в Одессе удары пришлись по порту, военной части, порту Визирка и непосредственно по аэродрому Школьный. В Хмельницкой области атака затронула аэродром Староконстантинов, в том числе арочные укрытия для самолетов.

Координатор отметил, что на месте ударов фиксировались взрывы с детонацией.

