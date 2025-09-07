Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.