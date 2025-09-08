В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Пожар произошел ночью на промышленном предприятии в Киевской области
Крупный пожар ночью охватил промышленное предприятие в Киевской области, а ранее в этом регионе была повреждена тепловая электростанция.
На промышленном предприятии в Киевской области ночью произошёл пожар, передает ТАСС.
Информацию об инциденте опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в своем Telegram-канале. В сообщении уточняется: «Пожар на промышленном предприятии в Киевской области был ликвидирован».
Детали о том, на каком именно объекте возникло возгорание, не раскрываются. Ранее власти сообщали о повреждении тепловой электростанции в этом регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. В Киеве после падения БПЛА загорелось здание кабмина. Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге.