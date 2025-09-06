«Украина должна выполнить все условия, связанные с членством в ЕС. Процесс может быть очень длительным», – сказал Фицо, передает ТАСС.

По его словам, основные трудности связаны с тем, что крупные государства Евросоюза будут создавать серьезные барьеры для вступления Украины, поскольку их беспокоят потенциальные изменения в сельскохозяйственной политике и перераспределении финансов внутри ЕС.

Премьер уточнил, что Словакия поддерживает идею расширения Евросоюза за счет Украины и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия не станет направлять солдат на украинскую территорию, но отмечал, что словацкая сторона готова помочь с логистикой, если понадобится помощь в рамках гарантий безопасности.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает Киеву так называемые «антироссийские» гарантии безопасности.