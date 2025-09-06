В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Фицо предсказал долгий путь Украины в Евросоюз
Процесс вступления Украины в Европейский союз может занять много времени, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью.
«Украина должна выполнить все условия, связанные с членством в ЕС. Процесс может быть очень длительным», – сказал Фицо, передает ТАСС.
По его словам, основные трудности связаны с тем, что крупные государства Евросоюза будут создавать серьезные барьеры для вступления Украины, поскольку их беспокоят потенциальные изменения в сельскохозяйственной политике и перераспределении финансов внутри ЕС.
Премьер уточнил, что Словакия поддерживает идею расширения Евросоюза за счет Украины и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение.
Ранее Фицо заявлял, что Словакия не станет направлять солдат на украинскую территорию, но отмечал, что словацкая сторона готова помочь с логистикой, если понадобится помощь в рамках гарантий безопасности.
