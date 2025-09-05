  • Новость часаИмпортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    5 сентября 2025, 09:47 • Новости дня

    Путин пообещал исполнить договоренности по миру на Украине

    Путин заявил о готовности исполнить соглашения по Украине при их достижении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Россия готова исполнять договоренности по долгосрочному миру на Украине, если такие будут достигнуты, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, при заключении соответствующих соглашений нет необходимости в присутствии российских сил на украинской территории.

    Путин отметил: «Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу смысла в их нахождении на территории Украины, потому что, если такие договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.


    4 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь

    В Волынской области Украины мужчины избили военкомов и устроили стрельбу

    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    @ National Police of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    Инцидент произошел во время попытки проверки документов у четырех прохожих, двое из которых попытались скрыться и спрятались в заброшенном здании, передает ТАСС.

    По сообщению областного территориального центра комплектования, мужчины оказали активное физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военным. Во время конфликта сотрудник военкомата попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил оружие и открыл огонь по представителям ТЦК. Для самообороны служащие военкомата применили слезоточивый газ. В результате происшествия один из сотрудников получил перелом руки.

    Все участники происшествия задержаны и доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, отмечает агентство. На фоне острой нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов проводят регулярные рейды, что вызывает рост числа конфликтов с гражданскими лицами, в том числе с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    На Украине экс-полицейского, который вступился за инвалида, мобилизовали.

    В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетних детей оставили без присмотра на обочине.

    Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания погибшего военного.

    Комментарии (9)
    4 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники так называемой коалиции желающих выразили готовность начать поставки Украине ракет большой дальности.

    В четверг в Париже прошла встреча коалиции, которую возглавили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости». В переговорах приняли участие представители нескольких стран, формат был смешанный.

    В канцелярии британского премьера отметили, что Стармер «приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала». Кроме того, британский премьер поблагодарил военные ведомства стран-участниц за постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине в случае прекращения огня.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза».

    В августе сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Комментарии (23)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине

    Макрон: 26 стран готовы разместить войска на Украине

    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после наступления перемирия, передает РИА «Новости». По его словам, еще несколько стран продолжают обсуждать свою возможную поддержку.

    «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал он.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (25)
    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (12)
    4 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    Зеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие армий европейских государств рассматривается в качестве части гарантий безопасности для страны.

    Об этом сообщила Lenta.ru. Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что европейские армии неизбежно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности.

    «От каких именно стран и какое количество, пока не разглашается и находится в статусе обсуждения», – отметил он. Также Зеленский добавил, что США выступают одним из гарантов безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

    Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (13)
    4 сентября 2025, 14:57 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позорным явлением для Европы XXI века, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

    Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»

    Фон дер Ляйен: Европа намерена превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия работает над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием многонациональных сил и укреплением самой европейской обороны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, создание многонациональных сил проводится при участии Соединенных Штатов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК Украина».

    Фон дер Ляйен призвала европейские страны активнее двигаться вперед в предоставлении гарантий безопасности для Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

    В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (12)
    5 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

    Путин: Сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 07:25 • Новости дня
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки

    Путин предупредил о росте цен при резком снижении ключевой ставки

    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.

    О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.

    Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.

    Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем

    Путин о роли России в союзе с Индией и Китаем: Медведь он и есть медведь

    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив эти государства с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).

    Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.

    Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.

    «Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.

    Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

    Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ

    Путин: У России есть более эффективные технологии для сжижения газа, чем у США

    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия обладает более совершенными решениями для сжижения газа по сравнению с американскими аналогами.

    По его словам, Россия располагает технологиями добычи и сжижения газа, которые превосходят американские по эффективности, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он также заявил о важности устойчивого развития традиционных отраслей региона. Путин предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.

    Комментарии (5)
