Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин пообещал исполнить договоренности по миру на Украине
Путин заявил о готовности исполнить соглашения по Украине при их достижении
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.
Россия готова исполнять договоренности по долгосрочному миру на Украине, если такие будут достигнуты, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, при заключении соответствующих соглашений нет необходимости в присутствии российских сил на украинской территории.
Путин отметил: «Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу смысла в их нахождении на территории Украины, потому что, если такие договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.