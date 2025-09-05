Путин пообещал исполнить договоренности по миру на Украине

Путин заявил о готовности исполнить соглашения по Украине при их достижении

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова исполнять договоренности по долгосрочному миру на Украине, если такие будут достигнуты, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, при заключении соответствующих соглашений нет необходимости в присутствии российских сил на украинской территории.

Путин отметил: «Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу смысла в их нахождении на территории Украины, потому что, если такие договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.



