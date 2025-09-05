Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Чекушов заявил о невозможности полной замены людей ИИ в торговле
Несмотря на широкое внедрение искусственного интеллекта в торговых сетях и на маркетплейсах, традиционные ярмарки и рынки сохранят ключевую роль благодаря личному общению покупателей, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.
По его словам, искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в российской торговле, передает РИА Новости. Чекушов пояснил: «Вообще сегодня наши даже офлайн-сети, не говоря уж о маркетплейсах, это технологичные цифровые компании. Поэтому в какой-то мере да, искусственный интеллект заменит человека в торговле, но есть особенность нашей страны, которая не изменится никогда. Испокон веков, даже с великокняжеских времен, наш многонациональный народ привык к личному общению, к коммуникациям при выборе товара. И поэтому такие форматы традиционные для нас, как ярмарки, рынки, нестационарные торговые объекты, они точно останутся. Их никогда не заменят никакие цифровые решения. В этом уникальность и душевная красота нашей торговой отрасли».
Чекушов отметил, что искусственный интеллект уже стал важной частью оптимизации работы торговых сетей и маркетплейсов. По его словам, персонализация – один из ключевых цифровых сервисов, который позволяет компаниям лучше понимать потребности покупателей и предлагать им актуальные товары и услуги.
