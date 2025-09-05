Финдиректор «Сбера» спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 16%

Tекст: Ирма Каплан

«Мы ожидаем, что на ближайшем заседании с учетом последней статистики на 2 п.п. будет снижение. И на следующих заседаниях еще в сумме на 2 п.п., то есть порядка 14% мы ждем к концу года ключевую ставку», – сказал Скворцов РБК.

Скворцов отметил, что ЦБ в большей степени ориентируется на показатели инфляции, а не темпы роста экономики, поэтому фактическое снижение ставки может показаться агрессивнее, чем сигнал, который будет дан рынку.

«Мы увидим снижение на 2 п.п. и сохранение довольно жестких комментариев, что ставка может быть и повышена при необходимости», – добавил финдиректор «Сбера».

Напомним, о возможном снижении по ставке до 14% к концу года ранее говорил глава «Сбера» Герман Греф, отмечая, что для «оживления экономики» необходим уровень 12% и ниже.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%, после чего российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк также объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.