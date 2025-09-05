Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Финдиректор «Сбера» спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 16%
Базовый прогноз ЦБ говорит о том, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8–19,6%, в 2026 году опустится до 12–13%, а в 2027–2028 годах достигнет диапазона 7,5–8,5%, при этом 12 сентября на заседание совета директоров Банка России ключевую ставку снизят до 16%, считает финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
«Мы ожидаем, что на ближайшем заседании с учетом последней статистики на 2 п.п. будет снижение. И на следующих заседаниях еще в сумме на 2 п.п., то есть порядка 14% мы ждем к концу года ключевую ставку», – сказал Скворцов РБК.
Скворцов отметил, что ЦБ в большей степени ориентируется на показатели инфляции, а не темпы роста экономики, поэтому фактическое снижение ставки может показаться агрессивнее, чем сигнал, который будет дан рынку.
«Мы увидим снижение на 2 п.п. и сохранение довольно жестких комментариев, что ставка может быть и повышена при необходимости», – добавил финдиректор «Сбера».
Напомним, о возможном снижении по ставке до 14% к концу года ранее говорил глава «Сбера» Герман Греф, отмечая, что для «оживления экономики» необходим уровень 12% и ниже.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%, после чего российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк также объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.