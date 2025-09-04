В Мособлдуме заявили, что власти не принуждают к удалению аккаунтов в зарубежных соцсетях

Депутат Мособлдумы Никитин: Власти не принуждают к удалению аккаунтов в зарубежных соцсетях

Tекст: Алексей Дегтярев

Российские сервисы, такие как «ВКонтакте», наращивают аудиторию и предлагают востребованные форматы для общения и бизнеса, заявил Никитин «Газете.Ru».

По его словам, Telegram достиг среднемесячного охвата в 74% среди россиян, а «ВКонтакте» активно развивает короткие видео.

Депутат сослался на исследования ВЦИОМ, согласно которым 58% россиян беспокоятся о сохранности своих данных на иностранных порталах. Он обратил внимание, что данные хранятся на зарубежных серверах, то есть вне российского правового поля, а доступ к материалам на некоторых платформах стал сложнее.

«Один из возможных выходов – полное удаление учетной записи. Это минимизирует цифровой след и возможные риски», – заключил он.

В феврале 2025 года масштабный сбой в Instagram* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) привел к тому, что у пользователей начали появляться рекомендации шокирующего контента в Reels.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что через Telegram и WhatsApp совершались десятки миллионов мошеннических звонков.