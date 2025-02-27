В Instagram Reels из-за сбоя появился шокирующий контент

Пользователи Instagram пожаловались на рекомендации шокирующего контента в Reels

Tекст: Александра Юдина

По данным портала securitylab.ru, множество пользователей Instagram* вечером 26 февраля столкнулись с неожиданной проблемой в разделе Reels – пользователи начали массово жаловаться на появление шокирующего контента в рекомендациях, передает «Коммерсантъ».

Инженер-разработчик из Индии опубликовал в X (запрещена в России) запись с экрана своего телефона, где видно, как он пролистывает ленту Reels, в которой большая часть видео отмечена как «потенциально неприемлемый контент».

Многие пользователи подтвердили, что их лента превратилась в хаотичную подборку шокирующего материала.

Причиной этого инцидента предположительно является сбой в алгоритмах модерации социальной сети. Пока неизвестно, как долго продлится этот сбой и какие меры предпринимаются для его устранения.

Ранее мессенджер WhatsApp был подвергнут критике за уязвимость, позволившую шпионскому ПО проникать на устройства без действий пользователей, что поставило под угрозу безопасность миллионов людей.