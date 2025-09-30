На кукурузном поле в Польше нашли упавший дрон

RMF FM сообщила об обнаружении упавшего дрона на кукурузном поле в Польше

Tекст: Антон Антонов

Очередной упавший дрон был найден на кукурузном поле «в гмине Плосница недалеко от Дзялдова». По данным RMF FM, устройство оказалось так называемым дроном-приманкой. Его заметил во время уборки урожая местный комбайнер, передает РИА «Новости».

Состояние найденного беспилотника свидетельствует о том, что он относится к числу аппаратов, которые пересекли границу Польши в ночь с 9 на 10 сентября, сообщает RMF FM. Жандармерия Польши подтвердила факт обнаружения неопознанного летательного аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши.

