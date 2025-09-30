Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Песков заявил о готовности России помочь урегулированию на Ближнем Востоке
Москва подчеркнула готовность продолжать диалог со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости содействовать поиску путей мирного урегулирования.
Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта и готова при необходимости способствовать политическому урегулированию, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы сохраняем наши контакты со всеми странами конфликта [на Ближнем Востоке]. И конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия, с тем чтобы способствовать урегулированию».
Он сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможном участии России в мирном плане президента США Дональда Трампа. Согласно сообщениям британской газеты Financial Times, Трамп представил новый план на Генассамблее ООН, предусматривающий, в частности, отправку военного контингента из арабских и мусульманских стран в сектор Газа для стабилизации ситуации после окончания конфликта.
План Трампа также предполагает одновременное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращение израильской армии на прежние позиции, а затем ее полный вывод из сектора Газа после формирования арабо-мусульманского военного контингента. Жители Газы, по этому плану, не будут подвергаться принудительному перемещению, а ХАМАС не получит полномочий по управлению территорией.
Контроль над Газой будет осуществлять международный надзорный орган, который станет курировать работу Палестинского комитета, куда войдут представители Палестинской национальной администрации и который в переходный период будет управлять анклавом.
Ранее Песков заявил, что Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа.
Арабские страны поддержали мирный план президента США по Газе.
СМИ отмечали, что план Трампа по Газе является ультиматумом для движения ХАМАС.