Песков заявил о готовности России помочь урегулированию на Ближнем Востоке

Песков: Россия готова прикладывать усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта и готова при необходимости способствовать политическому урегулированию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы сохраняем наши контакты со всеми странами конфликта [на Ближнем Востоке]. И конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия, с тем чтобы способствовать урегулированию».

Он сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможном участии России в мирном плане президента США Дональда Трампа. Согласно сообщениям британской газеты Financial Times, Трамп представил новый план на Генассамблее ООН, предусматривающий, в частности, отправку военного контингента из арабских и мусульманских стран в сектор Газа для стабилизации ситуации после окончания конфликта.

План Трампа также предполагает одновременное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращение израильской армии на прежние позиции, а затем ее полный вывод из сектора Газа после формирования арабо-мусульманского военного контингента. Жители Газы, по этому плану, не будут подвергаться принудительному перемещению, а ХАМАС не получит полномочий по управлению территорией.

Контроль над Газой будет осуществлять международный надзорный орган, который станет курировать работу Палестинского комитета, куда войдут представители Палестинской национальной администрации и который в переходный период будет управлять анклавом.

Ранее Песков заявил, что Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа.

Арабские страны поддержали мирный план президента США по Газе.

СМИ отмечали, что план Трампа по Газе является ультиматумом для движения ХАМАС.