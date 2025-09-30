Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе

Tекст: Мария Иванова

Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит».

Песков уточнил, что Москва желает реализации мирного плана Трампа, чтобы это помогло перевести развитие событий в регионе в мирное русло. Он отметил, что Россия надеется на наступление стабильности на Ближнем Востоке.

При этом Песков заявил, что Россия не участвует в реализации мирного плана Трампа по сектору Газа. По его словам, никаких официальных сигналов или предложений от Вашингтона по этому поводу Москва не получала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские страны поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе.

По данным СМИ, Дональд Трамп решил назначить бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра главой администрации Газы.

План Трампа по Газе назвали ультиматумом для движения ХАМАС.