    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    Задержан начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
    Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 13:09 • Новости дня

    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе

    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа, отметив важность предотвращения дальнейшей трагедии.

    Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит».

    Песков уточнил, что Москва желает реализации мирного плана Трампа, чтобы это помогло перевести развитие событий в регионе в мирное русло. Он отметил, что Россия надеется на наступление стабильности на Ближнем Востоке.

    При этом Песков заявил, что Россия не участвует в реализации мирного плана Трампа по сектору Газа. По его словам, никаких официальных сигналов или предложений от Вашингтона по этому поводу Москва не получала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские страны поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе.

    По данным СМИ, Дональд Трамп решил назначить бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра главой администрации Газы.

    План Трампа по Газе назвали ультиматумом для движения ХАМАС.

    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    29 сентября 2025, 20:36 • Новости дня
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара

    Нетаньяху извинился перед шейхом Катара за авиаудар по Дохе

    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге после авиаудара по Дохе, нацеленному на руководство ХАМАС.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Информацию распространил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении новостной службы телеканала говорится: «Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара... извинился за израильское нападение на Доху».

    Ранее Израиль неоднократно обвинял Катар в поддержке ХАМАС, однако такого прямого авиаудара по столице эмирата не фиксировалось. Катар активно участвует в посреднических переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросам обмена пленными и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН.

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 11:16 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил назначить Тони Блэра главой Газы
    The Guardian: Трамп решил назначить Тони Блэра главой Газы
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    План по управлению Газой после завершения боевых действий предполагает создание международного органа под руководством Тони Блэра с минимальным участием палестинцев, а кресло главы структуры наделяется расширенными полномочиями, пишет The Guardian.

    Конфиденциальный проект будущего управления Газой предусматривает создание международной администрации под руководством бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра, передает The Guardian.

    Согласно 21-страничному проекту, совет из 7–10 членов, утверждаемый Совбезом ООН, будет принять ключевые решения и законодательные акты. В составе совета предполагается только один палестинец, при этом руководящая роль отводится Блэру или другому иностранному лидеру.

    В числе возможных участников совета названы египетский миллиардер Нагиб Савирис, финансист Марк Роуэн и советник Авраамовых соглашений Арье Лайтстоун. Совет должен обеспечивать «коммерческую отдачу» инвесторам через партнерства с частным капиталом.

    Проект отделяет управление Газой от Палестинской администрации на Западном берегу и предполагает легальное разделение регионов. Кандидатура Блэра уже вызвала критику у палестинцев, которые считают, что такое управление станет «катастрофой» и приведет к вытеснению местных лидеров.

    В документе подчеркивается, что администрация будет временной и в итоге передаст власть палестинцам, однако конкретные сроки и механизмы передачи не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса, который может запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана бывшего президента США Дональда Трампа.

    30 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    Bloomberg: План Трампа по Газе – это ультиматум для ХАМАС
    Bloomberg: План Трампа по Газе – это ультиматум для ХАМАС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В новой инициативе по Газе Трамп предложил амнистию боевикам ХАМАС, а также расширил гуманитарную помощь и вовлечение международного сообщества, пишет Bloomberg.

    Дональд Трамп представил новый план по урегулированию ситуации в Газе, который фактически является ультиматумом для движения ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции, передает Bloomberg.

    Израильские войска уже находятся в центре города Газа, откуда бежали 800 тыс. палестинцев.

    Трамп объявил о 20-пунктном плане на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Среди новых пунктов – амнистия для боевиков ХАМАС, которые сдадут оружие и согласятся на сосуществование, а также обещание масштабной гуманитарной помощи и отказ от прежних предложений о депортации жителей Газы. Однако план не предусматривает немедленного создания палестинского государства, что поддерживает мировое сообщество.

    ХАМАС пока не получил план Трампа, сообщил его представитель Махмуд Мардави, и изучит его совместно с другими политическими силами, когда документ поступит. Аналитики считают, что ХАМАС, вероятно, отвергнет инициативу, и США затем будут обвинять палестинцев в препятствовании миру. Палестинские сторонники уже называют предложение попыткой «создать американское политическое прикрытие для продолжения геноцида в Газе», заявил директор программы по Палестине и Израилю в Arab Center Юсеф Мунаейер.

    Отличительной чертой плана стало заявление о поддержке со стороны Катара и Турции, традиционных союзников ХАМАС, что, по мнению экспертов, увеличит давление на движение. Кроме того, в плане говорится, что если Палестинская администрация проведет реформы, возможен «правдоподобный путь» к самоопределению и государственности палестинцев. Однако неясные формулировки и отсутствие временных рамок вызывают скепсис как у палестинцев, так и у части израильского общества, особенно у правых партий, выступающих за аннексию Газы и Западного берега.

    С начала конфликта почти два года назад, по данным израильских источников, боевики ХАМАС убили 1200 человек и захватили 250 заложников, а по данным министерства здравоохранения Газы, ответная операция Израиля привела к гибели 66 тыс. человек. Эксперты считают, что новый план Трампа создает максимальное давление на ХАМАС, но его успех зависит от готовности сторон идти на компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф заявил, что появляется импульс, способный запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.

    30 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Арабские страны поддержали мирный план Трампа по Газе
    Арабские страны поддержали мирный план Трампа по Газе
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложенный Дональдом Трампом план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе получил поддержку ряда арабских и исламских государств, а также Палестинской администрации, сообщает Al Jazeera.

    Мирный план Дональда Трампа по Газе получил положительную реакцию ряда ближневосточных и мусульманских стран, передает Al Jazeera.

    Предложение, содержащее 20 пунктов, предполагает разоружение ХАМАС, прекращение огня, восстановление Газы, предотвращение аннексии Западного берега и обеспечение гуманитарной помощи.

    Палестинская администрация поддержала «искренние и неустанные усилия» США по урегулированию и выразила готовность работать с международными партнерами для достижения всестороннего соглашения, которое включает освобождение заложников, защиту населения и возвращение палестинских налоговых фондов. Власти также призвали к прекращению аннексии земель, созданию механизмов безопасности и уходу израильских войск с палестинских территорий.

    Как отмечает агентство, ХАМАС объявил о рассмотрении плана «добросовестно», тогда как организация «Палестинский исламский джихад» назвала предложение «рецептом эскалации» и попыткой навязать Израилем свои условия.

    Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ выступили с совместным заявлением в поддержку «искренних усилий» Трампа и готовы содействовать реализации комплексного соглашения, предусматривающего полностью независимое палестинское государство.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф публично отметили лидерство Трампа и выразили готовность работать над урегулированием конфликта. Оппозиционный израильский политик Бени Ганц отметил важность инициативы Трампа для обмена заложниками и расширения нормализации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса для запуска мирных процессов в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.

    29 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    29 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    В Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Израиль останется на своем месте и будет сосуществовать с другими государствами региона, включая Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что перспектива создания нового Ближнего Востока теперь явно достижима.

    «Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому», – отметил Трамп.

    Ранее США начали терять терпение из-за действий Израиля в Газе.

    Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    30 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Times of Israel сообщила о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.

    Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда  Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

    По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

    Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет»,  особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    29 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Нетаньяху поддержал план Трампа по окончанию войны в Газе

    29 сентября 2025, 22:34 • Новости дня

Нетаньяху поддержал план Трампа по окончанию войны в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о поддержке плана Дональда Трампа по завершению войны в Газе, который отвечает достижению военных целей Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал и принял предложенный Дональдом Трампом план по завершению боевых действий в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что одобряет американскую инициативу, поскольку она соответствует интересам и целям Израиля.

    На совместной пресс-конференции с президентом США Нетаньяху заявил, что считает этот шаг критически важным для завершения конфликта и расширения мира на Ближнем Востоке. По словам премьера, «мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке».

    Нетаньяху уточнил, что в рамках реализации плана Трампа будут достигнуты пять основных целей Израиля: освобождение заложников, обеспечение безопасности границ сектора, его демилитаризация, а также управление Газой без участия палестинской администрации или ХАМАС.

    Ранее Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Также Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    29 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе

    Трамп заявил о намерении создать и возглавить «Совет мира» по Газе

    Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создать специальный «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе и выразил готовность лично возглавить этот орган.

    Дональд Трамп выступил с предложением организовать так называемый «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе, передает РИА «Новости». По его словам, идея создания такого органа возникла по просьбе глав арабских стран, Израиля и других вовлеченных сторон.

    «Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», – заявил Трамп во время выступления.

    Он добавил, что после появления информации о создании совета, в него захотели попасть многие страны. Трамп подчеркнул, что считает работу по достижению мира крайне важной, несмотря на собственную занятость.

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    30 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    Уиткофф заявил об импульсе, который запустит мирные процессы в Газе и на Украине

    Уиткофф заявил об импульсе мирных процессов в Газе и других частях света

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что реализация плана президента Трампа по прекращению огня в секторе Газа и палестино-израильского конфликта может создать импульс, который сможет повлиять на урегулирование украинского кризиса.

    «Президент хочет мира в целом. Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на остальную часть Ближнего Востока, вплоть до России и Украины», – сказал он Fox News, комментируя план США по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

    Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и в Европе.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    29 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    Полиция задержала 64 участника пропалестинской акции в Ливерпуле

    29 сентября 2025, 14:52 • Новости дня

Полиция задержала 64 участника пропалестинской акции в Ливерпуле

    Tекст: Мария Иванова

    В Ливерпуле задержаны 64 человека, устроившие сидячую акцию в поддержку запрещенного движения Palestine Action на фоне съезда Лейбористской партии.

    Более 60 человек были задержаны в Ливерпуле во время акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action, передает ТАСС.

    По данным полиции графства Мерсисайд, «64 человека были задержаны по подозрению в демонстрации предметов в поддержку запрещенной организации. Людей доставили в полицейский участок, а потом освободили под залог». Возраст участников акции составил от 21 до 83 лет, при этом два человека были задержаны повторно.

    Протест прошел накануне съезда правящей Лейбористской партии, который стартовал в городе, куда прибыли ведущие члены британского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером. По информации ведомства, акция представляла собой сидячую демонстрацию.

    Движение Palestine Action было признано в Британии запрещенной организацией 5 июля. Это решение поддержали обе палаты парламента, а уголовное наказание за участие или поддержку деятельности движения может достигать 14 лет лишения свободы. После запрета организации по стране задержали уже сотни человек, более 110 из них предъявлены обвинения по статье о борьбе с терроризмом.

    Напомним, 14 сентября число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек. Причем премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен вместе с сыном на стадионе футбольного клуба «Арсенал» во время прошедших протестов в Лондоне.

    Между тем израильская оборонная фирма закрыла свой объект в Британии из-за протестов.

    29 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Представители Катара и Египта передали переговорщикам ХАМАС плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    «Переговорная группа ХАМАС «изучит предложение Трампа», сообщил дипломатический источник телеканалу AlJazeera, уточнив, что Катар и Египет передали план Трампа переговорной группе ХАМАС, которая пообещала посредникам изучить документ», – сообщил телеканал.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    30 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России помочь урегулированию на Ближнем Востоке

    30 сентября 2025, 13:27 • Новости дня

Песков заявил о готовности России помочь урегулированию на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Москва подчеркнула готовность продолжать диалог со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости содействовать поиску путей мирного урегулирования.

    Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта и готова при необходимости способствовать политическому урегулированию, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы сохраняем наши контакты со всеми странами конфликта [на Ближнем Востоке]. И конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия, с тем чтобы способствовать урегулированию».

    Он сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможном участии России в мирном плане президента США Дональда Трампа. Согласно сообщениям британской газеты Financial Times, Трамп представил новый план на Генассамблее ООН, предусматривающий, в частности, отправку военного контингента из арабских и мусульманских стран в сектор Газа для стабилизации ситуации после окончания конфликта.

    План Трампа также предполагает одновременное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращение израильской армии на прежние позиции, а затем ее полный вывод из сектора Газа после формирования арабо-мусульманского военного контингента. Жители Газы, по этому плану, не будут подвергаться принудительному перемещению, а ХАМАС не получит полномочий по управлению территорией.

    Контроль над Газой будет осуществлять международный надзорный орган, который станет курировать работу Палестинского комитета, куда войдут представители Палестинской национальной администрации и который в переходный период будет управлять анклавом.

    Ранее Песков заявил, что Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа.

    Арабские страны поддержали мирный план президента США по Газе.

    СМИ отмечали, что план Трампа по Газе является ультиматумом для движения ХАМАС.

    30 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Катар получил гарантии США о предотвращении новых израильских атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После недавних обстрелов в Дохе катарские власти выразили удовлетворение обеспеченными Соединенными Штатами мерами безопасности для предотвращения инцидентов, заявил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Катар получил гарантии безопасности от Соединенных Штатов после удара по резиденции ХАМАС в Дохе, передает ТАСС.

    «Катар удовлетворен гарантиями безопасности, которые он получил от Соединенных Штатов после нападения на Доху. Мы рассчитываем, что израильские атаки не повторятся», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа выразили недовольство после удара Израиля по Катару. Премьер Катара призвал международное сообщество «обуздать Израиль» и заявил о праве Катара на ответные меры. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.

