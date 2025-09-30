The Guardian: Трамп решил назначить Тони Блэра главой Газы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Конфиденциальный проект будущего управления Газой предусматривает создание международной администрации под руководством бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра, передает The Guardian.

Согласно 21-страничному проекту, совет из 7–10 членов, утверждаемый Совбезом ООН, будет принять ключевые решения и законодательные акты. В составе совета предполагается только один палестинец, при этом руководящая роль отводится Блэру или другому иностранному лидеру.

В числе возможных участников совета названы египетский миллиардер Нагиб Савирис, финансист Марк Роуэн и советник Авраамовых соглашений Арье Лайтстоун. Совет должен обеспечивать «коммерческую отдачу» инвесторам через партнерства с частным капиталом.

Проект отделяет управление Газой от Палестинской администрации на Западном берегу и предполагает легальное разделение регионов. Кандидатура Блэра уже вызвала критику у палестинцев, которые считают, что такое управление станет «катастрофой» и приведет к вытеснению местных лидеров.

В документе подчеркивается, что администрация будет временной и в итоге передаст власть палестинцам, однако конкретные сроки и механизмы передачи не указаны.

