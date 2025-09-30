Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
The Guardian: Трамп решил назначить Тони Блэра главой Газы
План по управлению Газой после завершения боевых действий предполагает создание международного органа под руководством Тони Блэра с минимальным участием палестинцев, а кресло главы структуры наделяется расширенными полномочиями, пишет The Guardian.
Конфиденциальный проект будущего управления Газой предусматривает создание международной администрации под руководством бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра, передает The Guardian.
Согласно 21-страничному проекту, совет из 7–10 членов, утверждаемый Совбезом ООН, будет принять ключевые решения и законодательные акты. В составе совета предполагается только один палестинец, при этом руководящая роль отводится Блэру или другому иностранному лидеру.
В числе возможных участников совета названы египетский миллиардер Нагиб Савирис, финансист Марк Роуэн и советник Авраамовых соглашений Арье Лайтстоун. Совет должен обеспечивать «коммерческую отдачу» инвесторам через партнерства с частным капиталом.
Проект отделяет управление Газой от Палестинской администрации на Западном берегу и предполагает легальное разделение регионов. Кандидатура Блэра уже вызвала критику у палестинцев, которые считают, что такое управление станет «катастрофой» и приведет к вытеснению местных лидеров.
В документе подчеркивается, что администрация будет временной и в итоге передаст власть палестинцам, однако конкретные сроки и механизмы передачи не указаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса, который может запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана бывшего президента США Дональда Трампа.