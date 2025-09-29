Intel продлила в России права на бренд-мелодию до 2035 года

Intel продлила в России права на культовую мелодию до 2035 года

Tекст: Мария Иванова

Корпорация Intel продлила в России права на свою известную трехсекундную мелодию Intel Spiral, также известную как Intel Bong, до 28 сентября 2035 года, передает ТАСС. Информация об этом размещена в базе данных Роспатента.

Это уже второе продление регистрации этого аудиобренда в России: впервые права были продлены в 2015 году. Оригинальная мелодия, состоящая из пяти нот, была создана композитором Вальтером Верзовой в 1994 году.

Эта короткая музыкальная тема стала узнаваемым символом компании и сыграла ключевую роль в продвижении продукции Intel на телевидении и радио. За годы своего существования мелодия закрепилась как одна из самых узнаваемых в мире технологий.

Напомним, в начале сентября компания Intel зарегистрировала в России торговую марку для программ Tiber.

А в августе стало известно, что администрация Трампа проводит переговоры о покупке доли Intel.