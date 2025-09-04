Intel зарегистрировала в России торговую марку для программ Tiber

Intel зарегистрировала в России товарный знак Tiber для софта на ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Регистрация товарного знака Tiber компанией Intel была проведена в Роспатенте 3 сентября, передает Газета.Ru. Согласно сервису проверки контрагентов Rusprofile, заявка на регистрацию поступила в апреле 2024 года, а исключительное право на бренд закреплено за Intel до 2034 года.

На официальном сайте Intel отмечается, что Tiber представляет собой вычислительную инфраструктуру, подходящую для проверки моделей искусственного интеллекта.

Компания Intel приостановила деятельность на российском рынке в апреле 2022 года, однако, по информации Rusprofile, российское юридическое лицо АО «Интел а/о» продолжает свою работу. По итогам прошлого года предприятие показало нулевую выручку и убыток в 46 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал немедленной отставки генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана.

Компания Intel заявила о начале диалога с администрацией США по поводу требований об увольнении главы корпорации из-за его связи с Китаем.

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность приобретения доли в Intel.