Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?3 комментария
Руководство Intel вступило в переговоры с Белым домом после скандала
Компания Intel заявила о диалоге с администрацией США после требований президента США Дональда Трампа уволить главу корпорации Лип-Бу Тана из-за связи с Китаем.
Руководство Intel поддерживает контакты с администрацией президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию вокруг призыва главы государства к отставке главы компании Лип-Бу Тана, передает ТАСС.
Лип-Бу Тан сообщил журналистам и сотрудникам, что компания работает с Белым домом для урегулирования возникших вопросов и предоставления фактической информации о деятельности Intel.
Лип-Бу Тан отметил, что полностью разделяет стремление президента к обеспечению национальных интересов и экономической безопасности США, а также ценит его вклад в продвижение этих приоритетов. Он подчеркнул, что гордится своим руководством компанией, которая играет важную роль в достижении этих целей. В заявлении на сайте Intel также говорится, что вокруг прошлой профессиональной карьеры главы компании распространяется много ложной информации.
По словам Лип-Бу Тана, за более чем 40-летнюю карьеру он всегда придерживался высоких стандартов закона и этики, строя свою репутацию на доверии и правильных поступках. Он заверил, что эти же принципы лежат в основе его руководства Intel. Менеджер добавил, что руководители довольны его работой по реструктуризации компании, столкнувшейся с трудностями из-за роста конкуренции в прошлом году.
Лип-Бу Тан возглавил Intel в декабре 2024 года. Он подчеркнул, что считает США своей родиной, так как прожил в стране более 40 лет. Глава Intel напомнил, что успех компании критически важен для технологического и производственного лидерства США, а также для национальной безопасности и экономической мощи страны.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку.
Причиной требования Трампа стала его озабоченность предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.
Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, которые затронут продукцию Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.