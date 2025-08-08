Руководство Intel вступило в переговоры с Белым домом после скандала

Tекст: Вера Басилая

Руководство Intel поддерживает контакты с администрацией президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию вокруг призыва главы государства к отставке главы компании Лип-Бу Тана, передает ТАСС.

Лип-Бу Тан сообщил журналистам и сотрудникам, что компания работает с Белым домом для урегулирования возникших вопросов и предоставления фактической информации о деятельности Intel.

Лип-Бу Тан отметил, что полностью разделяет стремление президента к обеспечению национальных интересов и экономической безопасности США, а также ценит его вклад в продвижение этих приоритетов. Он подчеркнул, что гордится своим руководством компанией, которая играет важную роль в достижении этих целей. В заявлении на сайте Intel также говорится, что вокруг прошлой профессиональной карьеры главы компании распространяется много ложной информации.

По словам Лип-Бу Тана, за более чем 40-летнюю карьеру он всегда придерживался высоких стандартов закона и этики, строя свою репутацию на доверии и правильных поступках. Он заверил, что эти же принципы лежат в основе его руководства Intel. Менеджер добавил, что руководители довольны его работой по реструктуризации компании, столкнувшейся с трудностями из-за роста конкуренции в прошлом году.

Лип-Бу Тан возглавил Intel в декабре 2024 года. Он подчеркнул, что считает США своей родиной, так как прожил в стране более 40 лет. Глава Intel напомнил, что успех компании критически важен для технологического и производственного лидерства США, а также для национальной безопасности и экономической мощи страны.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку.

Причиной требования Трампа стала его озабоченность предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, которые затронут продукцию Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.