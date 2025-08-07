Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel

Tекст: Валерия Городецкая

«Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.