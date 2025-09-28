Маск рассказал об отказе посещать остров Эпштейна

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Маск: Я отказался посещать остров Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отказался от поездки на остров Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
Маск прокомментировал сообщение Sky News о том, что он и британский принц Эндрю упомянуты в раскрытых документах по делу Эпштейна.
«Позор Sky News за этот совершенно вводящий в заблуждение заголовок», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
По словам Маска, те, кто «продвигают эту ложную версию событий, заслуживают полного презрения». Маск подтвердил, что Эпштейн хотел видеть предпринимателя на своем острове. «Но я отказался», – подчеркнул Маск.
Он возмутился тем, что его имя Sky News все равно поставили перед именем «принца Эндрю, который действительно посетил остров».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в новой партии документов по делу Джеффри Эпштейна фигурируют имена Илона Маска, Питера Тиля, Стива Бэннона и принца Эндрю, а также упоминаются их возможные контакты с финансистом.
Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах он организовал визиты несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, по версии следствия, покончил с собой в тюрьме.