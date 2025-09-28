Маск рассказал об отказе посещать остров Эпштейна

Маск: Я отказался посещать остров Эпштейна

Tекст: Антон Антонов

Маск прокомментировал сообщение Sky News о том, что он и британский принц Эндрю упомянуты в раскрытых документах по делу Эпштейна.

«Позор Sky News за этот совершенно вводящий в заблуждение заголовок», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

По словам Маска, те, кто «продвигают эту ложную версию событий, заслуживают полного презрения». Маск подтвердил, что Эпштейн хотел видеть предпринимателя на своем острове. «Но я отказался», – подчеркнул Маск.

Он возмутился тем, что его имя Sky News все равно поставили перед именем «принца Эндрю, который действительно посетил остров».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в новой партии документов по делу Джеффри Эпштейна фигурируют имена Илона Маска, Питера Тиля, Стива Бэннона и принца Эндрю, а также упоминаются их возможные контакты с финансистом.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах он организовал визиты несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, по версии следствия, покончил с собой в тюрьме.

