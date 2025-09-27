Маск и принц Эндрю упоминались в раскрытых документах по делу Эпштейна

Конгресс США раскрыл упоминания Маска и принца Эндрю по делу Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

В новых документах по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных демократами из комитета по надзору палаты представителей конгресса США, упоминаются Илон Маск, Питер Тиль, Стив Бэннон и принц Эндрю, передает РИА «Новости». В пресс-релизе комитета отмечается, что в обнародованных материалах содержатся сведения о возможных контактах этих известных лиц с Эпштейном.

Документы включают журналы телефонных переговоров, копии списков авиаперелетов, финансовые бумаги и данные о распорядке дня финансиста. В них говорится, что Тиль и Бэннон планировали встречи с Эпштейном, Маск рассматривал возможность поездки на его остров, а принц Эндрю упоминается как пассажир самолета Эпштейна. Также есть информация о возможных выплатах массажисткам финансистом от имени человека, обозначенного как «Эндрю».

Джеффри Эпштейн был осужден за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, возраст некоторых из них не превышал 14 лет. Эпштейн расплачивался с ними наличными и привлекал к вербовке новых жертв.

В июле 2019 года суд в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей, а спустя несколько недель Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Официальное расследование пришло к выводу о самоубийстве.

Интерес к делу вновь вырос на фоне того, что администрация Дональда Трампа не предоставила обещанных новых материалов, а ФБР и минюст США заявили об отсутствии у Эпштейна списка клиентов. Генпрокурор Пэм Бонди позже сообщила телеканалу Fox News, что подобный список у нее имеется и ждет изучения.

Напомним, на этой неделе напротив Капитолия установили статую, изображающую Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, держащимися за руки.

Ранее Мелания Трамп поручила своим адвокатам добиться опровержения слухов о ее связях с Эпштейном.

Между тем пропавшая минута видеозаписи у входа в камеру Эпштейна нашлась.