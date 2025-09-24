Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
WP: Статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна появилась напротив Капитолия
Бронзовая скульптура, изображающая Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, появилась у Капитолия с табличкой о многолетней связи между ними.
Бронзовая статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащимися за руки, была установлена неизвестными напротив Капитолия, передает The Washington Post.
На постаменте скульптуры размещена табличка с подписью: «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его «ближайшим другом» Джеффри Эпштейном», передает ТАСС.
Издание отмечает, что статуя может находиться на Капитолийском холме до вечера воскресенья, согласно разрешению службы национальных парков. Происхождение произведения искусства и его авторы остаются неизвестны.
Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинениям в совращении несовершеннолетних и организации визитов десятков девушек к себе домой с 2002 по 2005 год. В число его знакомых входили политики, бизнесмены и звезды, а уголовное преследование прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.
Ранее, 18 сентября в центре Вашингтона у Капитолия на один день установили памятник президенту США Дональду Трампу, который держит в руке макет биткоина.
Между тем Мелания Трамп поручила юристам добиться опровержения слухов о связях с Джеффри Эпштейном.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил публикации о якобы связях Дональда Трампа с Эпштейном, назвав их политической провокацией.