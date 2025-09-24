WP: Статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна появилась напротив Капитолия

Tекст: Мария Иванова

Бронзовая статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащимися за руки, была установлена неизвестными напротив Капитолия, передает The Washington Post.

На постаменте скульптуры размещена табличка с подписью: «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его «ближайшим другом» Джеффри Эпштейном», передает ТАСС.

Издание отмечает, что статуя может находиться на Капитолийском холме до вечера воскресенья, согласно разрешению службы национальных парков. Происхождение произведения искусства и его авторы остаются неизвестны.

Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинениям в совращении несовершеннолетних и организации визитов десятков девушек к себе домой с 2002 по 2005 год. В число его знакомых входили политики, бизнесмены и звезды, а уголовное преследование прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

Ранее, 18 сентября в центре Вашингтона у Капитолия на один день установили памятник президенту США Дональду Трампу, который держит в руке макет биткоина.

Между тем Мелания Трамп поручила юристам добиться опровержения слухов о связях с Джеффри Эпштейном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил публикации о якобы связях Дональда Трампа с Эпштейном, назвав их политической провокацией.