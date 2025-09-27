  • Новость часаЛавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 20:29 • Новости дня

    Лавров заявил об уважении Россией позиций Турции

    Лавров: Россия уважает позицию Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД России отметил, что Москва высоко ценит отношение Анкары к собственному народу и подтверждает уважение к позиции Турции по ключевым вопросам.

    Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что турецкая сторона уважает свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Такое заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Хочу подтвердить то, что я говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнера. Мы уважаем позицию Турецкой Республики, и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», – подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос журналиста СNBC из Турции.

    Министр также отметил, что Россия придерживается такого подхода не только по отношению к Турции, но и ко всем другим партнерам на международной арене.

    Напомним, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил «баронов войны» в содействии эскалации конфликта на Украине.

    Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Анкара будет продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это будет выгодно Турции.

    25 сентября 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    26 сентября 2025, 12:26 • Новости дня
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

    Эксперт Юшков: Турции невыгодно отказываться от российских нефти и газа

    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России. Возможно, власти республики продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа. Но едва ли это приведет к кардинальным решениям со стороны Анкары, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты, будучи нетто-экспортером, стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

    По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет к каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

    Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

    Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

    Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

    Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд кубометров СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех миллиардов кубометров в год.

    Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    27 сентября 2025, 18:08 • Новости дня
    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом

    Milliyet: Трамп на встрече с Эрдоганом носил значок F-22 без политического подтекста

    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне на лацкане Дональда Трампа заметили значок с изображением самолета F-22, который США не продают другим странам.

    Значок с изображением истребителя F-22 на лацкане пиджака президента США Дональда Трампа во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не имел политического подтекста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

    В СМИ и соцсетях эмблему преподносили как намек на поставки истребителей F-35, однако выяснилось, что это изображение F-22, которые США не продают другим странам.

    Трамп пояснил делегации: «Мне подарили значки всех самолетов, этот понравился мне больше всего». Таким образом, выбор аксессуара был личным, а не связанным с переговорами.

    На встрече в Белом доме лидеры США и Турции обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Напомним, в 2019 году Турция получила полковой комплект российских С-400, после чего Соединенные Штаты исключили ее из программы F-35 и ввели санкции против турецких оборонных чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что сделка с Турцией по F-35 возможна при условии отказа Анкары от российских нефти и газа.

    При этом эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России.

    25 сентября 2025, 13:48 • Новости дня
    Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в ООН

    Эрдоган подшутил над Макроном во время встречи на сессии ГА ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время короткой беседы на полях Генассамблеи ООН турецкий президент Тайип Эрдоган сделал шуточное замечание, когда президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что у него все хорошо.

    Президент Турции Тайип Эрдоган подшутил над французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Видеозапись их короткого разговора была опубликована интернет-порталом Brut.

    В начале беседы Эрдоган поинтересовался у Макрона, как у того дела. Французский лидер ответил, что у него все хорошо.

    Эрдоган в ответ пошутил: «Бывают моменты, когда у него все хорошо».

    После этого лидеры Турции и Франции отправились на переговоры, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

    Ранее полиция Нью-Йорка остановила Реджепа Тайипа Эрдогана и его делегацию, не позволив им перейти дорогу из-за проезда кортежа.

    Похожий инцидент произошел с Эммануэлем Макроном, чья машина также была задержана полицией Нью-Йорка во время проезда кортежа президента США. Для разрешения ситуации французскому лидеру пришлось позвонить своему американскому коллеге.

    25 сентября 2025, 13:59 • Новости дня
    Персонал судна в Турции накрыл полотенцем умершего туриста и продолжил вечеринку

    Tекст: Вера Басилая

    Турист из Британии скончался во время прогулки на катере в Турции, экипаж накрыл его полотенцем и начал пенную вечеринку, сообщило Daily Mail.

    Во время остановки у пляжа в Турции 60-летний турист из Британии Питер Колвилл отправился купаться и был найден в воде без сознания. Его подняли на палубу, один из отдыхающих попытался провести реанимацию, однако мужчина скончался, сообщает канал 360.

    Персонал судна все это время наблюдал за происходящим, не предпринимал попыток оказать помощь и не вызывал медицинских работников. После смерти туриста сотрудники катера накрыли тело погибшего полотенцем и объявили начало пенной вечеринки для остальных пассажиров.

    Ранее врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции. В турецком курортном городе Аланья 56-летнюю россиянку сбил автомобиль насмерть при попытке перейти дорогу в районе Тюрклер.

    25 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

    «Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

    Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

    На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

    Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

    США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и  потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей.

    25 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    США и Турция подписали меморандум о стратегическом ядерном сотрудничестве

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар сообщил о подписании с США меморандума о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Мы присутствовали на встрече нашего президента господина Эрдогана с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом в Белом доме. Мы начали новый процесс, который больше углубит прочное и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики», – написал министр Байрактар в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в присутствии лидеров страны был подписан меморандум о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Я желаю, чтобы работа, которая будет вестись в рамках меморандума, принесла взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период», – добавил турецкий министр энергетики и ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Так, Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35, призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей и назвал Эрдогана  «очень жестким» и «самоуверенным».

    24 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Эрдоган захотел продвигать стамбульский процесс по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    В заявлении канцелярии президента Турции отмечено, что Анкара прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, а также намерена нацелиться на результативные переговоры в Стамбуле.

    В ходе встречи Эрдоган поздравил Макрона с решением Франции признать Палестину как государство. Он также отметил, что усиление международного давления на премьер-министра Израиля Нетаньяху ради реализации принципа двух государств может дать результаты, подчеркнув важность постоянных контактов между Турцией и Францией в этом вопросе.

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул значимость диалога с Францией для Турции и заявил о планах продолжать сотрудничество в сферах торговли, энергетики и оборонной промышленности.

    Президент Турции заявил о решимости активизировать отношения с Евросоюзом, призвав скорее задействовать необходимые механизмы для этого.

    Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что урегулирование на украинской территории вряд ли произойдет в ближайшее время. Он отметил, что Европа не сможет постоянно предоставлять экономическую поддержку киевскому режиму.

    До этого Анкара подтвердила свою готовность продолжать посредничество в конфликте на Украине.

    25 сентября 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35

    Трамп решил обсудить с Эрдоганом продажу Турции F-35 и иных американских вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возможность продажи Анкаре истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения.

    В начале встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп подчеркнул: «Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом». Американский лидер указал, что стороны также подробно обсудят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами. Глава Белого дома отметил работу над масштабной закупкой самолетов Boeing, а также над крупной сделкой по истребителям F-16.

    26 сентября 2025, 09:47 • Новости дня
    Россиянка погибла в Турции под катером

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправившаяся в Турцию отдыхать российская гражданка попала под катер в море в уезде Кемер в провинции Анталья, она погибла, сообщают местные СМИ.

    Происшествие случилось еще 24 сентября, погибшую звали Линария Музипова, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet.

    Женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга.

    Очевидцы вызвали спасателей, на место прибыли медики, полиция и береговая охрана. Медработники констатировали смерть Музиповой.

    Задержаны капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер.

    В конце июля на турецком курорте Аланья 56-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.

    27 сентября 2025, 16:40 • Новости дня
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus заявил: «В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер отметил, что международное сообщество обязано остановить происходящее, назвав ситуацию «чудовищной». По его словам, признание Палестины, которое уже поддержали более 150 стран, имеет важное значение даже с учетом того, что оно запоздало.

    Эрдоган подчеркнул, что мировое сообщество должно провести самокритику и задуматься, почему подобные шаги по признанию Палестины не были сделаны раньше. По мнению президента Турции, это необходимо для прекращения израильских действий в Газе.

    Ранее сообщалось, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    25 сентября 2025, 12:57 • Новости дня
    Генконсульство получило запрос на эвакуацию россиян после ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российское диппредставительство в Анталье поступили обращения по эвакуации трех граждан России, это пострадавшие в аварии с автобусом туристы, сообщили в генконсульстве.

    В консульство поступило обращение о содействии в эвакуации трех человек, передает ТАСС.

    Ведется взаимодействие со страховой компанией и медицинскими учреждениями для подготовки нужных документов.

    Автобус попал в аварию в Анталье в Турции, в нем было несколько российских туристов. Часть из них после аварии смогли вернуться в свои отели, двое остались без сознания в реанимации.

    27 сентября 2025, 11:08 • Новости дня
    Посол США в Анкаре объяснил вызвавшие недовольство слова о «легитимности Турции»

    Посол США в Анкаре Баррак объяснил вызвавшие недовольство слова о «легитимности Турции»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол США в Турции и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что его слова о «необходимости легитимности Турции» были неверно истолкованы.

    Баррак подчеркнул, что, говоря о легитимности, имел в виду уважение президента США к Турции, а не какой-либо политический подтекст. Он отметил, что президент приглашает турецкого лидера к диалогу, интересуется проблемами Анкары и предлагает помощь народу Турции, передает РИА «Новости».

    Баррак пояснил, что «легитимность» означает признание усилий Турции как важного партнера Вашингтона и НАТО, а президент США высоко оценивает роль Анкары в обеспечении стабильности в регионе. Его выступление ранее вызвало недовольство в Турции, особенно после слов о том, что Дональд Трамп принял решение «предоставить Турции легитимность» из-за усталости от разногласий по двусторонней повестке.

    После таких заявлений партия «Родина» в Турции выразила протест и объявила о намерении провести акцию с требованием выдворить американского посла.

    Ранее американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    26 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении Турцией выгодной торговли с Россией

    Песков подтвердил планы Турции по сохранению закупок российских товаров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Анкара продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это останется выгодным для турецкой стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция останется партнером России в вопросах закупки определенных видов товаров, передает ТАСС.

    Комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе Анкары от российского газа, Песков подчеркнул, что решение о сотрудничестве Турция принимает самостоятельно.

    Он заявил: «"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность». Песков отметил, что торгово-экономическое взаимодействие с Турцией продолжается, и если сотрудничество выгодно Анкаре, оно будет поддерживаться.

    По словам представителя Кремля, Турция как суверенное государство сама определяет, в каких сферах вести торговлю с Россией. Песков выразил уверенность, что выгодные направления партнерства сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резкие высказывания Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии.

    27 сентября 2025, 16:57 • Новости дня
    Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил «баронов войны» в том, что они способствуют эскалации конфликта на Украине.

    «В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира. Сейчас мы предпринимаем аналогичные усилия в Газе», – заявил Эрдоган во время выступления на дипломатическом форуме Bosphorus, передает РИА «Новости».

    При этом Эрдоган не уточнил, о каких именно странах или силах идет речь.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявления западных лидеров о предполагаемой причастности Москвы к инцидентам с дронами, заявил, что Европа прилагает максимум усилий, чтобы спровоцировать конфликт с Россией.

    В субботу МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации