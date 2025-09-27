Рэпер Xzibit назвал дату сольных концертов в Москве и Петербурге

Рэпер Xzibit сообщил о сольных концертах 3 и 4 декабря в Москве и Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Xzibit подчеркнул, что это будут масштабные шоу: «Сегодня мы приехали для участия в фестивале «Уличный драйв». Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом King Maker – и я очень рад. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу», передает РИА «Новости».

Организаторы уточнили, что концерт в Москве пройдет на площадке VK Stadium, а в Петербурге – в клубе «А2». На счету исполнителя восемь сольных альбомов; Xzibit известен сотрудничеством с такими музыкантами, как Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg.

Кроме музыкальной карьеры, Xzibit снимался в фильмах «Восьмая миля» и «Цена измены», а также вел популярное шоу телеканала MTV «Тачка на прокачку» с 2004 по 2007 годы. Возвращение рэпера в Россию организаторы называют особенным событием для поклонников.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) примет участие в фестивале «Уличный драйв» в московских «Лужниках» в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Xzibit последний раз выступал в России на фестивале «Ритм моего города» на ВДНХ в 2019 году. Xzibit выступал в Москве в 2014 году в составе коллектива Serial Killers, а его сольный концерт состоялся еще в 2011 году.