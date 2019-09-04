Рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в Москве

Американский рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в рамках фестиваля «Ритм моего города» в Москве 7 сентября, сообщили организаторы городских мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятие состоится на площади Промышленности ВДНХ в 21.00. Гостей, кроме выступлений артистов, ожидают мастер-классы по битбоксу, битмейкингу и диджеингу. Также на площадке пройдет финал конкурса рэперов, передает ТАСС.

Отмечается, что рэпер с 4 по 6 сентября проведет розыгрыш автомобиля – конкурс будет называться «Тачка от Xzibit'а».

Для участия необходимо прочитать на видео рэп, спеть любимую песню или исполнить танец и выложить ролик на свою страницу в Instagram, отметив в хештегах #хочутачку_рмг и аккаунт фестиваля, сообщает «Москва24».

При этом сделать это необходимо на фоне автомобиля. Также в ролике нужно сказать: «Хочу тачку от Xzibit'а!».

Принять участие в конкурсе могут все желающие от 18 лет. Прием заявок закончится 6 сентября в 22.00. Лучший видеоролик выберут оргкомитет фестиваля и сам рэпер.

Отмечается, что американский исполнитель лично вручит победителю ключи от новой машины на своем концерте.

Фестиваль «Ритм моего города», посвященный уличной культуре, проходит в Москве с 7 августа по 7 сентября. Мероприятие вошло в программу юбилейного года ВДНХ и объединило пять тематических недель, посвященных разным аспектам молодежной уличной культуры. Неделя Street Music продлится со 2 по 7 сентября.

Xzibit – американский рэпер и актер. Также он известен как ведущий популярной передачи телеканала MTV «Тачку на прокачку».

Xzibit выступал в Москве в 2014 году в составе коллектива Serial Killers, а его сольный концерт состоялся еще в 2011 году.